El Unicaja de Málaga pierde a Micheal Eric para lo que queda de temporada

Otra mala noticia. El Unicaja acaba de comunicar que Micheal Eric se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha este martes. Por si no fuera suficiente la derrota contra el Cluj-Napoca rumano en el primer partido del Top-16 de la BCL, el equipo pierde a su primer pívot de la rotación.

Las sensaciones tras el encuentro europeo no eran ya positivas y las pruebas médicas han terminado por confirmar los perores presagios: Micheal Eric no volverá a vestir la camiseta del Unicaja lo que resta de campaña. Por lo que el equipo pierde al que había sido su primer bastión en la pintura. Su rendimiento no había sido regular hasta la fecha, sus apariciones y desapariciones habían sido una tónica en los partidos, pero ahora Fotis Katsikaris no podrá volver a contar con él.

El Unicaja aún anda por confirmar el fichaje de Devin Williams. El estadounidense llegó a un principio de acuerdo con su nuevo club a falta de superar las pruebas médicas. Aunque este martes ya sintió lo que es un partido de baloncesto en el Martín Carpena tras ver a sus compañeros en la Basketball Champions League.

No obstante, cuando parecía que el problema con el juego interior había quedado algo solventado, la incógnita ha vuelto a aparecer. Yannick Nzosa no ha encontrado su forma de la temporada 20/21, Rubén Guerrero parecía estar más fuera que dentro y contra los rumanos fue el pívot del último cuarto, mientras que Williams sigue a la espera de superar los exámenes médicos. Con todo esto, el futuro del malagueño parece ser más cajista que hace unos días.

Por lo que ahora, en caso de que la dirección deportiva quiera acudir al mercado, se abre una nueva situación con los fichajes, pues el equipo tiene ocupadas las dos plazas de extracomunitarios (Norris Cole y Devin Williams). Así que tendría que ser europeo y precisamente la búsqueda había sido muy difícil las semanas antes de que Tim Abromaitis pasase a ser comunitario. Por lo que no será fácil buscar una solución rápida a otro revés que sufre el Unicaja y ya son muchos en los últimos tiempos.

