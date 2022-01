Estos son los rivales a los que tendrá que enfrentarse la malagueña Marta Sango en el Benidorm Fest

España está a punto de elegir en el Benidorm Fest a su representante para el Festival de Eurovisión de 2022. Un formato deseado por todos los eurofans para llevar la candidatura que el público considera más adecuada.

Los participantes se lo han tomado muy en serio y traen grandes propuestas que están convenciendo a Europa. De hecho, aunque esto no implique nada, esta semana hemos llegado a estar los primeros en las apuestas para la gran final del 14 de mayo en Turín. Esto deja entrever que Europa está pendiente de lo que ocurra esta noche y mañana en las semifinales de esta primera edición del Benidorm Fest. La final será el sábado 29 de enero.

Así, entre los candidatos, encontramos a la malagueña Marta Sango, extriunfita natural de Torre del Mar. La joven presenta un tema titulado 'Sigues en mi mente', una canción de alma popera ochentera con melodía alegre y rebosante de nostalgia. Bajo el sello de Guille Mostaza en la producción, nuestra paisana ha presentado un tema donde derrocha personalidad, aquella que vimos en Operación Triunfo.

Pese al nivel del tema, la cantante veleña no tiene nada fácil hacerse un hueco en la Gran Final para optar a representar a España en Eurovisión porque el nivel está muy alto. Las grandes favoritas del público: Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

Todas las propuestas

Tras la renuncia de Luna Ki, serán finalmente trece las candidaturas que se presentan al Benidorm Fest y que han sido divididas en dos semifinales que arrancan este miércoles, 26 de enero, que continuarán el jueves 27 y que proclamarán al primer vencedor de este nuevo sistema de elección, como decíamos, entre ocho finalistas, el próximo día 29.

Por orden de actuación en semifinales, la primera de las propuestas es la de Varry Brava, 'Raffaella'. El trío indie recuerda a todos a La Casa Azul. Jugando con las modalidades musicales, su estilo es muy desenfadado y festivalero. Además, rinden homenaje a una de las grandes de la música: Raffaella Carrà. En caso de ser los elegidos para ir a Eurovisión este tema sería todo un homenaje hacia los anfitriones.

Las segundas en actuar esta noche serán Azúcar Moreno, con 'Postureo'. Sí, lees bien. Ya estuvieron en Eurovisión en 1990 obteniendo un magnífico quinto puesto, pero las hermanas no son conformistas y quieren volver a revolucionar el festival con un tema muy bailable y que probablemente es el tema que más toques culturales españoles guarda.

La tercera compañera a la que tendrá que enfrentarse Sango es Blanca Paloma, que cantará 'Secreto de agua'. Este tema ha tenido muy buena acogida en España, pero mejor aún en el resto de Europa. Son muchos los eurofans que la sitúan en el top de sus canciones favoritas de la preselección. Con su voz delicada, que a muchos recuerda a Rosalía o a María José Llergo, la artista enamora a todo el que la escucha. Además, este tema se hizo para el documental de la vida de la joven Lucía Garrido, asesinada el 30 de abril de 2008 en la finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre. Un crimen que, después de 13 años, jamás se ha resuelto.

Otra opción es Unique, una 'boyband' de esas que hacía un tiempo que no veíamos. Este grupo se lanza al estilo urban pop latin con el tema 'Mejores', que recuerda a aquellos mensajes que todos compartíamos al comienzo de la pandemia de que juntos progresaríamos y seríamos mejores.

Tras ellos, actuarán esta noche Tanxugueiras. Este trío gallego, pese a ser desconocido a nivel nacional, ha conseguido millones de escuchas en todas las plataformas digitales con 'Terra'. Con el gallego por bandera y con un mensaje de unidad, con el objetivo de romper fronteras, presentan una candidatura que suena a tradición local, como buenas pandereteiras.

En las ruedas de prensa han demostrado tener un buen directo, por lo que todo va a depender de su puesta en escena. Dos de las gallegas, además, habían tenido un susto con la Covid-19 pensando en que no iban a llegar a la semifinal, pero ya han publicado que llegarán y podrán actuar sin problemas. Hoy mismo, de hecho, han publicado una imagen juntas.

3/3 Tanxugueiras por fin ao completo!❤️❤️🥳🥳💪💪#BenidormFest #BenidormFest2022 #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/tLfYG54v2P — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) January 26, 2022

Chanel, por su parte, llega con 'Slowmo', un tema en el que la artista no para ni un momento de principio a fin. Bailes, ritmos urbanos, ritmos latinos y mucho 'glam'. Pese a que su propuesta está pasando desapercibida, son muchos los que coinciden que a España le hace falta llevar a una diva algún año.

Xeinn y su 'Eco' conforman otra de las propuestas más bailables típica de una preselección sueca, España no ha llevado nunca algo así. El problema de esta candidatura es que suena demasiado al tema de The Weeknd, 'Blinding Lights'.

Otra de las rivales de la malagueña será Javiera Mena, que viene con una amplia carrera musical. Con cuatro discos y siendo un icono LGTB, la intérprete de 'Culpa', chilena, pero afincada en España, está preparada para darlo todo en el Benidorm Fest. Esta canción también gira en torno al pop electrónico y habla sobre quitarse las ataduras que supone la presión de otras personas.

Gonzalo Hermida es otro de los participantes del Benidorm Fest. Tras contagiarse de Covid, tendrá que presentar en las semifinales el videoclip de su tema 'Quién lo diría', producido por el gran David Santisteban. Una balada que llega al corazón desde el joven intérprete gaditano.

Rigoberta Bandini será la antepenúltima actuación en la segunda semifinal y es, probablemente, la persona a la que todas las apuestas ponen en primer lugar con 'Ay mamá'. Reivindicativa y feminista, autora de éxitos como 'Perra', ha pasado de ser la voz de Caillou a poder optar a representar a España con una canción que se ha convertido en el himno de la maternidad y la feminidad. "No entiendo por qué dan tanto miedo nuestras tetas", canta en la canción.

Otra de las grandes favoritas es 'Calle de la Llorería' de Rayden. Con un vídeo cuidadísimo donde vemos una poderosa cena, Rayden reivindica la vulnerabilidad con un estribillo que cualquiera se imagina coreando en Turín dando palmas. Muy esperada es la puesta en escena, dirigida por Javier Pageo, que también se encarga de la parte creativa de las actuaciones de La Voz. Es, sin lugar a dudas, la propuesta mejor planteada.

La que cerrará las semifinales será Sara Deop, con su 'Make you say'. Hablando de La Voz, ella salió de este programa en su formato infantil con tan solo 13 años y ahora es la más joven del Benidorm Fest. Se presenta con un tema alegre de esencia latina, de esos que te hacen bailar hasta no parar.

Habrá que esperar a la noche del viernes para ver si todas las apuestas se cumplen o quizás haya un 'dark horse', es decir, un candidato que de la sorpresa en el último momento y acabe alzándose con el ansiado micrófono que le dará la tarjeta de embarque a Turín.

