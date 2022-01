Bilbao 83-77 Unicaja de Málaga: el pozo aún tiene más fondo

Sí. El pozo aún tiene más fondo. Ni siquiera con el agua al cuello es capaz de reaccionar un equipo al que es mejor no buscar la clasificación. O mucho impacto tienen los fichajes o esta situación está abocada al fracaso, pero por el momento nadie levanta la cabeza ni parece sudar la camiseta. A pesar del gran estado de forma del Bilbao en Miribilla, el Unicaja nunca le hizo frente (83-77) y sintió un rodillo pasar por encima. Otro más. ¿Cuántos van?

Desde antes de empezar ya se sabía que el partido iba a ser muy físico. Precisamente, las cualidades del Bilbao encajan con las debilidades cajistas. Los números no hicieron más que demostrarlo: 47 rebotes de los locales frente a los 30 cajistas, 46 puntos en la pintura frente a 26. Y eso que los de Mumbrú perdieron 17 balones y solo anotaron seis triples frente a los 12 cajistas, pero cuando no hay solución... no la hay.

El Unicaja afrontó el partido sin Norris Cole, quien no entró en la convocatoria y que apunta a salir para recibir a Matt Mooney. Este domingo el equipo no anotó bien, tampoco defendió y mucho menos reboteó. Con eso... nada hay que hacer. Los malagueños fallaron bandejas, lanzaron hasta 36 triples y erraron mates inexplicables (como lo que sucedió durante todo el partido). Tim Abromaitis y Brizuela se salvaron en ataque con 17 y 19 puntos, respectivamente, pero nada atrás. Los de negro atacaron como quisieron y se hicieron fuertes en todo.

¿Era un partido a vida o muerte? Si no lo era, se parecía mucho y el equipo no podía tirar el primer cuarto. Finalmente, no lo hizo, pero no entró conectado desde el principio. La batalla en la zona era difícil de asumir y Ángel Delgado ganó todos los duelos que le planteó el Unicaja. El acierto en el tiro no fue instantáneo y la defensa no fue certera, hasta tal punto que el partido llegó a estar 16-10. Los cambios hicieron efecto, con un gran Axel Bouteille, y en el minuto 7 el parcial positivo fue cajista (16-18).

Sin embargo, todo el trabajo realizado con anterioridad fue casi a la basura. Un 7-0 en dos minutos obligó a Fotis Katsikaris a dar una seria reprimenda a los suyos. Y es que el Unicaja perdió cualquier batalla frente al rival. El equipo sobrevivió, por decir algo, con el mejor Jaime como asistente, el mejor Abromaitis como anotador y un equipo abusando del triple (21 tirados en la primera parte) para llegar al minuto 15 con 34-29. Aunque de nada servía. Dos acciones en ataque buenas para hacer tres malas y provocar que el resultado a un minuto del descanso fuera de 46-36. Solo una canasta de Francis Alonso redujo la ventaja a ocho.

Pero hay cosas que no tienen ningún tipo de solución y no es eso lo grave, es que parece no tenerlo en un futuro próximo. Cinco puntos consecutivos de Brizuela hicieron aventurar que algo mejor iba a llegar e incluso un triple de Alberto Díaz permitió respirar (52-48). Y como suele suceder los últimos meses, nada es lo que parece. Damien Inglis, Hakanson, Rafa Luz... cualquiera fue superior a un jugador con la camiseta cajista. Otra vez un tercer cuarto imperdonable con solo 15 puntos anotados mantuvo al Unicaja a once puntos (64-53). Casi un milagro.

Y es que pocos caminos hay por recorrer sin carácter. El Bilbao siguió jugando a placer, mientras que otros no hicieron casi nada. Impusieron su físico, su carácter y los malagueños no fueron capaces de frenar a sus rivales en ningún momento. Se volvieron a acercar (+5) a falta de dos minutos, pero la pintura continuó siendo un desastre. Los de Álex Mumbrú no pisaron el freno. Algún triple final y algunos tiros libres redujeron la ventaja para esconder una auténtica odisea. Mejor no mirar nada.

FICHA TÉCNICA

BILBAO BASKET: Rafa Luz (14), Andrew Goudelock (7), G. Masiulis (3), Álex Reyes (5), Ángel Delgado (15) -quinteto titular- Jonathan Rousselle (2), Stefan Peno (0), Ludde Hakanson (8), Tomeu Rigo (0), David Walker (2), Damien Inglis (14), Jeff Withey (13).

UNICAJA CB: Jaime Fernández (9), Francis Alonso (4), Axel Bouteille (7), Tim Abromaitis (17), Rubén Guerrero (6) -quinteto titular- Alberto Díaz (7), Darío Brizuela (19), Jonathan Barreiro (0), Carlos Suárez (6) y Yannick Nzosa (2).

ÁRBITROS: Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Cristóbal Sánchez.

INCIDENCIA: Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa en el Bilbao Arena ante 5.000 espectadores.

