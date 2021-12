El Gran Canaria, espejo del Unicaja de Málaga para luchar en el WiZink Center ante el Madrid

La Liga Endesa afronta ya la fase decisiva de la primera vuelta en la que es la temporada más igualada e impredecible que se recuerda en los últimos años. El Unicaja ocupa la novena plaza con seis derrotas y seis victorias. Y el último de los cinco pasos que tiene que dar para seguir teniendo posibilidades de asistir a la Copa del Rey de Granada tiene como kilómetro cero el WiZink Center del líder, el Real Madrid. Pista en la que solo ha ganado un equipo esta temporada: el Herbalife Gran Canaria.

Gigantes europeos como el Anadolu Efes, el Fenerbahce o el Panathinaikos han cedido en la cancha de la capital. De ahí que el ejemplo canario sea tan importante. ¿Qué hicieron bien los jugadores de Porfi Fisac? Los 70 puntos de los de blanco representan la peor anotación en Liga Endesa de los líderes, así como igual ocurrió con la valoración. La defensa fue clave. Tanto ocurrió así que el Real Madrid promedia 64 tiros de campo por partido y en aquel encuentro hicieron 57, su cifra más baja.

Otro de los aspectos a destacar fue el rebote, una de las tareas pendientes del Unicaja. Las 34 capturas de los locales suponen la segunda peor cifra de la temporada y si algo dejó claro el entrenador fue que no había que dejar correr al rival. Los de Pablo Laso solo anotaron dos puntos al contraataque, además de tener 17 pérdidas y 22 puntos en la pintura (la peor marca de la campaña).

Sin embargo, el Unicaja no lo tendrá nada fácil, ya que ese ha sido el único traspié que han tenido los madridistas ante su afición. La realidad es la que impera y los de Pablo Laso son el mejor equipo en defensa, el segundo mejor en las asistencias aportadas por cada pérdida y el segundo que más triples anota por partido. A estos datos hay que sumar la larga plantilla que tienen y que hay que jugadores que, tras mucho tiempo lesionados, están volviendo a entrar en la dinámica del grupo.

Descanso del Madrid

Las calculadoras para la Copa del Rey están que echan humo. Son cinco los partidos que quedan, tres de ellos en el Martín Carpena, y los más atrevidos se aventuran a pronosticar que las nueve victorias puede que no sean suficientes. En todas estas operaciones, es difícil pensar que el Unicaja vaya a regresar de Madrid con una victoria bajo el brazo, pero lo cierto es que el equipo tiene ante sí una oportunidad de oro en una pista en la que no gana desde la temporada 12/13 en Euroliga y en Liga Endesa en el play off de la campaña 07/08.

El Real Madrid juega este viernes en el Palau a las 21.00 horas en Euroliga, es decir, uno de los partidos más importantes para la entidad blanca ante su archienemigo. No solo por eso es importante el encuentro para ellos, también lo es porque ambos ocupan los dos primeros puestos en la clasificación europea. Por lo que quien consiga la victoria se hará con una pequeña ventaja sobre el otro.

Así que el próximo contrincante del Unicaja tan solo tendría para descansar desde las 23.00 horas del viernes que acabará ese derbi ante los azulgranas hasta las 17.00 horas del domingo que comienza el encuentro en Madrid. La exigencia de ambos partidos y el descanso, del que los malagueños han podido disfrutar esta semana sin partido de BCL, podría ser una baza muy importante.

Una victoria podría ser un golpe sobre la mesa y también sobre las cuentas para la Copa del Rey. Lo normal es que la derrota sea el resultado que defina el marcador este fin de semana. Pero si el Unicaja no puede luchar por la victoria, el principal objetivo será reducir daños pensando en el average.

