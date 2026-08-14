A la venta las entradas para el primer partido de liga en La Rosaleda contra el Dépor: 50 euros la más barata

El mapa de La Rosaleda y el precio de las entradas para un partido de liga. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha puesto a la venta las entradas para su primer partido de liga en La Rosaleda contra el Deportivo de La Coruña. El partido se jugará el lunes 24 de agosto a las 21:30 horas y los socios podrán acceder a un descuento del 20% hasta el 16 de agosto. Las entradas oscilan entre 50 y 150 euros, siendo 50 euros la más barata y no hay opción de entrada infantil. El número de entradas a la venta es reducido por los 26.600 abonados y los cupos reservados para la afición visitante y compromisos del club.

El Málaga CF ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de la jornada 2 de Primera División, la primera del regreso a la elite en el estadio de La Rosaleda.

El partido se disputará el lunes 24 de agosto a partir de las 21:30 horas y las entradas están a la venta desde este mismo viernes de forma online y en exclusiva para los abonados del Málaga.

Los socios tendrán hasta el domingo 16 de agosto para retirar sus entradas a través de la web oficial del club con un descuento del 20 por ciento.

A partir del lunes, el público en general podrá comprar las entradas tanto de forma online como en las taquillas del estadio de La Rosaleda. Los socios, por su parte, tendrán un descuento a partir de ese día del 10 por ciento.

El Málaga CF tiene 26.600 abonados, y teniendo en cuenta el cupo que se guarda para la afición visitante y las que el club se reserva por acuerdos y protocolo, el número de entradas puestas a disposición del público es reducido.

Los socios tienen la posibilidad de liberar sus entradas para que la adquiera cualquier aficionado, una medida que en caso de que su localidad se venda, repercutirá en el precio del abono de la siguiente temporada.

¿Cuánto valen las entradas para el Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña?

El Málaga CF no escapa de la burbuja del precio de las entradas para ver partidos de fútbol, y estos oscilan entre los 50 y los 150 euros. Además, no hay disponibles entradas infantiles.

En los fondos las entradas valen entre los 50 y los 65 euros. En las curvas, entre 55 y 70 euros.

Para Preferencia, el precio oscila entre los 85 y los 120 euros.

Para la grada de Tribuna, 100 euros la más barata y 150 euros la más cara.