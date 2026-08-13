Adrián Niño se une a la lista de bajas del Málaga CF para el inicio de liga

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Las claves Generado con IA Adrián Niño será baja en el Málaga CF para el primer partido de LaLiga por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. La lesión de Niño ocurrió durante el Trofeo Costa del Sol frente al Fulham FC, donde solo jugó once minutos. El Málaga CF suma cuatro bajas para el inicio liguero: Adrián Niño, Aarón Ochoa, Carlos Dotor y Fernando Calero. Juan Cruz y Rafa Rodríguez se perfilan como alternativas para cubrir la ausencia de Niño en el debut ante el Atlético de Madrid.

El Málaga CF pierde a Adrián Niño para el primer partido de LaLiga. El delantero sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha que le impedirá estar disponible para el estreno del campeonato, previsto para el miércoles 19 de agosto ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

La lesión se produjo durante el Trofeo Costa del Sol frente al Fulham FC. Niño apenas pudo participar once minutos antes de tener que abandonar el terreno de juego, una circunstancia que ya hacía temer que su presencia en el inicio de la competición estuviera comprometida.

Su ausencia se suma a una lista de bajas que empieza a condicionar los planes de Funes para una primera jornada especialmente exigente.

Cuatro bajas para el estreno liguero

Adrián Niño se incorpora a una relación de ausencias en la que ya estaban Aarón Ochoa, sancionado para la primera jornada y que además arrastra una lesión, Carlos Dotor y Fernando Calero, ambos también lesionados durante la pretemporada. Concretamente en el partido que los blanquiazules jugaron contra el Ceuta.

Juan Cruz gana enteros para el Metropolitano

Con Adrián Niño fuera de combate, Juan Cruz aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar en el once ante el Atlético de Madrid. El atacante gana posiciones en la carrera por la titularidad en un escenario en el que el Málaga tendrá que ajustar sus piezas.

Rafa Rodríguez también cuenta con opciones para entrar en los planes de Funes. De hecho, fue quien entró en el campo en el choque frente al Fulham.

La decisión dependerá de la fórmula que el técnico malaguista considere más adecuada para afrontar el estreno liguero y el planteamiento del conjunto rojiblanco. Si elige el 1-4-3-3 y o el 1-4-4-2 con el que más ha probado esta pretemporada obligado por las bajas y con el que arrancó este miércoles en el Costa del Sol como simulacro de once titular.

Con Niño fuera, ambos ganan protagonismo en la recta final de la preparación para un estreno que el Málaga afrontará en uno de los escenarios más complicados de la categoría.