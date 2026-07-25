La pelota rodará de nuevo para el Málaga CF como equipo de Primera División contra el Leicester City

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF inicia su pretemporada como equipo de Primera División enfrentando al Leicester City en Marbella. El equipo mantiene la base de la temporada pasada, con los fichajes de Fernando Calero, Juan Cruz y la continuidad de Carlos Dotor. El lateral izquierdo sigue siendo la posición más débil, con Dani Sánchez como única opción de la primera plantilla y la duda sobre el lesionado Rafita. Algunos jugadores importantes, como Alfonso Herrero, Einar, Ramón, Juanpe y Murillo, no estarán disponibles por lesión o recuperación.

La pelota volverá a rodar este sábado para el Málaga Club de Fútbol. El equipo de Juanfran Funes afronta su primer partido de pretemporada frente al Leicester City en el Banús Football Center de Marbella, a partir de las 19:00, una cita que marca la puesta en escena del Málaga de Primera División.

Son pocas incógnitas y pocas novedades las que presentará el Málaga en esta puesta de largo del equipo en el regreso a la máxima categoría. La espina dorsal del equipo es la misma que la de la temporada pasada, y no se espera que llegue ningún jugador capital más allá del lateral izquierdo en el que trabaja la dirección deportiva.

Los movimientos en el mercado han sido la llegada de Fernando Calero y Juan Cruz, ya integrados a las órdenes del entrenador de Loja. También se suma Carlos Dotor, que aporta continuidad al proyecto de la pasada campaña en Segunda.

Así, quedan pocas incógnitas en este retorno a la actividad, pese a tratarse de un encuentro de pretemporada. Dani Sánchez es el único futbolista disponible para el lateral izquierdo de la primera plantilla. Se ha incorporado al trabajo con Funes el canterano Óscar González.

La incógnita de si Rafita seguirá jugando en ese perfil seguirá sin despejarse puesto que el de Vélez Málaga está lesionado.

Puede ser la oportunidad para que Álex Pastor regrese a los terrenos de juego después de la lesión de cruzado que le impidió competir durante toda la temporada pasada.

Hay jugadores que están entre algodones, como Alfonso Herrero, Einar o Ramón, que podrían no estar disponibles para este partido.

No estarán seguro, además de Rafita, Juanpe ni Murillo. Ambos continúan con su proceso de recuperación tras sus lesiones de larga duración, que les impedirán estar en el inicio de Liga.

En frente, el Leicester City, campeón de la Premier League caído a la League One, la tercera división del fútbol inglés.

El encuentro se disputará finalmente en el Banús Football Center de Marbella tras un cambio de última hora. Esta previsto que se disputara en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Sea donde sea, será la primera oportunidad de ver a un Málaga de Primera, ocho años después. Se dice pronto.