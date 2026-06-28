Siguen las despedidas en el Málaga CF: Dorrio y el club blanquiazul separan sus caminos

Las claves

Las claves Generado con IA Josue Dorrio deja el Málaga CF tras una temporada, habiendo llegado desde el Racing Club Ferrol para la campaña 25/26. Dorrio disputó 15 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, donde anotó un gol clave para el pase de ronda en Estepona. El club agradeció la profesionalidad y aportación de Dorrio, destacando su papel en el ascenso a Primera División. La salida de Dorrio se suma a la de Javi Montero, quien expresó su decepción por no seguir tras el ascenso.

El Málaga CF ha confirmado este domingo la salida de Josue Dorrio, atacante vasco que abandona la entidad tras una temporada en las filas blanquiazules. El club ha agradecido su profesionalidad y su aportación al grupo y le ha deseado lo mejor a nivel personal y suerte en su próximo reto profesional.

Dorrio fichó por el conjunto malaguista a finales de agosto de 2025 procedente del Racing Club Ferrol, para formar parte de la plantilla en la campaña 25/26.

El delantero ha disputado 15 partidos de Liga y uno más en la Copa del Rey, competición en la que firmó un gol en el triunfo de Estepona (1-3) que dio el pase de ronda a los blanquiazules.

La profesionalidad y la aportación de Dorrio al vestuario, junto a las del resto de futbolistas con menor protagonismo, han resultado básicas para la consecución del ascenso a Primera División. El club ha querido cerrar su mensaje de despedida con un "¡Gracias por todo, 'Dorri'!".

La salida de Dorrio se produce un día después de la de Javi Montero, central que también ha puesto fin a su etapa en el Málaga CF tras el histórico ascenso a la máxima categoría.

El enfado de Montero

El central sevillano no ha ocultado su malestar por no continuar en el club tras el ascenso. Montero ha trasladado su pesar a la afición con un mensaje de despedida en el que ha lamentado no poder quedarse a disfrutar del regreso a Primera.

"Quizá unos de los peores momentos de mi carrera… llevar a este club donde nunca debió irse dejándome el alma y no poder tener la oportunidad de quedarme a disfrutarlo, es muy doloroso para mí. Me hubiese quedado muchos años defendiendo este escudo… Os quiero malaguistas", ha escrito.