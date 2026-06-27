Javi Montero pone fin a su etapa en el Málaga CF tras el histórico ascenso a Primera División: "Gracias por todo"

Las claves

Las claves Generado con IA Javi Montero se despide del Málaga CF tras una temporada en el club. El central sevillano disputó 30 partidos, incluyendo 25 en LaLiga Hypermotion y 4 en los playoffs de ascenso. Montero contribuyó al histórico ascenso del Málaga CF a Primera División tras ocho años de ausencia. El club ha agradecido públicamente su profesionalidad y le ha deseado suerte en su futuro.

El Málaga CF ha anunciado este sábado la salida del club de Javi Montero, central sevillano que abandona la entidad después de una temporada vestido de blanquiazul. El Málaga ha agradecido su trabajo y su profesionalidad durante su etapa en Martiricos y le ha deseado suerte en su futuro deportivo y personal.

El defensor llegó al conjunto malaguista en agosto de 2025 procedente del Real Racing Club de Santander, con el objetivo de reforzar el costado izquierdo de la zaga.

En su único curso como malaguista, Montero ha disputado 30 partidos entre todas las competiciones. Ha sumado 25 encuentros en LALIGA HYPERMOTION, 23 de ellos como titular y con un gol, uno en la Copa del Rey y cuatro en el playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Su rendimiento en defensa y su aportación en el vestuario han resultado valiosos para el equipo en una temporada cerrada con el reciente e histórico ascenso a Primera División, ocho años después de la última presencia del club en la élite.

El Málaga CF ha reconocido su labor con un mensaje de despedida en el que le desea mucha suerte y le ha dado las gracias con un "¡Gracias por todo, Javi!".