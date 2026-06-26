El Málaga CF saca en preventa la camiseta conmemorativa del ascenso con el nombre de los socios

La camiseta de homenaje a los socios del Málaga CF Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF lanza en preventa una camiseta conmemorativa del ascenso, que incluye los nombres de sus socios. La camiseta estará disponible en dos versiones y solo a través de la tienda online oficial del club desde el 26 de junio. El precio es de 35 euros para abonados y 45 euros para no abonados, con un máximo de dos camisetas por compra. No hay tallas de niño disponibles para esta edición especial.

El Málaga CF abre otra vía de ingresos casi segura. La camiseta con los nombres de los socios del equipo saldrá a la venta, y eso, con la respuesta de la afición malaguista a cada iniciativa del club en materia de venta de camisetas, de cualquier tipo, tiene visos de tener éxito seguro.

Por ello, la prenda saldrá en preventa con dos precios, de 35 euros para los abonados, y de 45 de los no abonados. Habrá dos versiones y así cada socio podrá adquirir la camiseta en la que aparezca su nombres. Realizada una consulta en la página web disponible para la preventa, no hay tallas de niños.

Según el club, "esta prenda es el reflejo de esa unión. De una afición que nunca falla. De miles de nombres que representan una misma pasión. De una piel que lleva grabado el sentimiento de toda una ciudad".

Información de venta

La nueva camiseta especial del Málaga estará disponible en preventa desde el viernes 26 de junio, exclusivamente a través de la tienda online oficial del Club. Las primeras entregas comenzarán a realizarse a partir del martes 14 de julio.

El precio de cada prenda para abonados malaguistas es de 35€ y para no abonados de 45€. Y se puede adquirir un máximo de 2 unidades por compra.