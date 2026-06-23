El maestro Funes celebra el ascenso del Málaga CF en 'su' colegio

Las claves

Las claves Generado con IA Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF y maestro de Primaria, visitó el CEIP Ciudad Palma de Mallorca tras el ascenso del equipo. Durante su visita, Funes entregó el trofeo de la Palma League y una camiseta firmada por los jugadores del Málaga a los alumnos del colegio. Participó en la grabación de un podcast con los estudiantes y recibió el Pin de Oro del centro como reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la comunidad educativa. El colegio agradeció públicamente a Funes por su cercanía, generosidad e inspiración para los alumnos, destacando su ejemplo y esfuerzo.

Juanfran Funes se ha metido en el bolsillo a todo el malaguismo. No es para menos. Primero porque la pelota empezó a entrar desde el mes de noviembre, cuando se hizo cargo del equipo. Y después porque despertó la atención de todos desde la sala de prensa. Un hombre didáctico delante de los micrófonos, siempre con buena cara y dejando casi siempre alguna perla. La última, en la entrevista post partido en Almería para LaLiga TV. "Ahora si quieren que hagan una serie en Netflix".

Pero sobre todo, porque mantiene la humildad y la cercanía intactas. De las primeras cosas que contó cuando asumió el banquillo del primer equipo del Málaga es que había pedido el final de su excedencia como maestro de Primaria para volver a las aulas después de su etapa en el Atlético Malagueño.

Porque el de Loja es maestro de Primaria con plaza en el CEIP Ciudad Palma de Mallorca de Torremolinos. Y allí se ha ido este martes, el día después de cinco horas de celebración del ascenso del Málaga por las calles de la ciudad. A estar con los alumnos y con los que serían sus compañeros de claustro. El centro educativo ha publicado un vídeo con la visita de Funes al colegio acompañado de un texto de agradecimiento.

De momento, no tiene previsto volver, porque tiene que entrenar al Málaga CF en Primera División.

Agradecimiento del CEIP Ciudad Palma de Mallorca a Juanfran Funes

"¡GRACIAS JUANFRAN!



Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF y, sobre todo, maestro para siempre de nuestro colegio, por su visita al Colegio Ciudad Palma de Mallorca de Torremolinos.



Todavía inmerso en la alegría y la celebración por el ascenso, ha encontrado un espacio en su agenda para volver a casa y compartir una jornada muy especial con nuestros alumnos.



Durante su visita, hizo entrega del trofeo de la Palma League, nos dedicó la camiseta firmada por los jugadores del Málaga, participó en la grabación de un podcast en "RadioPalma", la emisora escolar que él mismo impulsó hace ya algunos años, compartiendo experiencias, recuerdos e ilusiones junto a nuestros estudiantes.



Además, el colegio quiso reconocer su trayectoria, su vinculación permanente con nuestra comunidad educativa y el cariño que siempre ha demostrado hacia esta casa, haciéndole entrega del Pin de Oro del Colegio Ciudad Palma de Mallorca.



Gracias por tu cercanía, tu generosidad, tu tiempo y por inspirar a nuestros alumnos con tu ejemplo, tu esfuerzo y tu pasión.



Cuando los éxitos llegan a las buenas personas, la alegría es todavía mayor.



Te mereces todo lo bueno que te está sucediendo y todo lo bueno que está por venir.



¡Vamos Málaga! 💙🤍

¡Vamos, Juanfran Funes!



¡Gracias, míster!

¡Gracias, maestro!"