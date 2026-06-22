Los jugadores del Málaga CF improvisan una fiesta a las siete de la mañana en la Fuente de Colores, y la gente acude y la llena

Las claves

Las claves Generado con IA Jugadores del Málaga CF organizaron una fiesta improvisada a las 7 de la mañana en la Fuente de Colores, tras el ascenso a Primera División. La convocatoria, difundida por redes sociales, reunió a varios cientos de aficionados malaguistas que acudieron de madrugada al lugar. Entre los jugadores presentes estuvieron Dani Sánchez, Chupe, Álex Pastor, Joaquín, Lobete, Eneko Jauregi y el capitán Ramón. La celebración se realizó sin autorización oficial ni presencia policial, mostrando el entusiasmo de la afición y la plantilla tras el histórico ascenso.

La fiesta por el ascenso del Málaga CF todavía no ha parado desde que se pitara el final del partido de Almería. Los jugadores continuaron de fiesta privada cuando llegaron a la capital el sábado de madrugada, vivieron un domingo con amigos y familiares en otro evento privado, y la traca final llegó la mañana de este lunes a las siete de la mañana en la Fuente de Colores, en el barrio de Teatinos, con varios cientos de malaguistas acudiendo a la llamada improvisada de varios jugadores de la plantilla.

¿Cómo se explica esto? Muy fácil. El poder de las redes sociales es infinito para algunas cosas, y el malaguismo está entregados. Después de una comida en una finca de Alhaurín de la Torre, la fiesta continuó en una discoteca de la capital. Allí, a eso de las tres de la madrugada Dani Sánchez, uno de los jugadores más carismáticos, publicó una historia en su perfil de Instagram. A una foto dentro de local le acompañaba un mensaje claro y consciso: "7am fuente de colores".

Y muchos de sus compañeros le siguieron el juego. Chupe, Álex Pastor, Joaquín, Lobete o Eneko Jauregi entre otros. Y allí que se han plantados varios miembros de la plantilla, encabezados por Ramón, capitan del equipo.

Los jugadores empezaron a compartir en sus perfiles de Instagram imágenes y a la llamada acudieron cientos de malaguistas para festejar con Chupe, Ramón, Jauregi, Dani Sánchez, Lobete, Adrián Niño o Álex Pastor, como se puede ver en las imágenes.

Desde luego, es una celebración improvisada sin autorización alguna de las autoridades ni el control de la policía, pero eso poco le ha importado a nadie. El parte del malaguismo, el más entusiasta, ha madrugado, o no ha dormido, para ha tenido fe ciega en los suyos para creer que la convocatoria no era una broma.

Y no lo era, allí se han vuelto a mezclar con los jugadores de Funes, que este lunes por la tarde tienen la traca final con las celebraciones oficiales por el ascenso a Primera División.