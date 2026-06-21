Ramón: "Los niños y niñas no van a soñar con ser del Madrid o del Barça, soñarán con ser del Málaga Club de Fútbol"

Las claves

Las claves Generado con IA Ramón Enríquez pronunció un emotivo discurso antes de la final del playoff de ascenso a Primera División. El Málaga CF ganó 1-2 al Almería y logró el ascenso, cumpliendo las promesas hechas en la pretemporada. Ramón destacó que los niños y niñas de Málaga ahora sueñan con ser parte del Málaga CF en vez de otros grandes clubes. Motivó a sus compañeros apelando al orgullo de portar el escudo y convertirse en leyendas del club.

El ascenso del Málaga CF a Primera División ya tiene una de esas escenas que van más allá de lo sucedido en el campo. Antes de saltar al césped para jugar la final del playoff de ascenso a Primera y ganar 1-2 contra el Almería, Ramón Enríquez tomó la palabra y, sin pretenderlo, caló en los jugadores y en todos los malaguistas.

Su discurso estuvo repleto de emoción y sentimientos por los colores blanquiazules. El centrocampista le agradeció al equipo porque "todo lo que se prometió en el anexo de pretemporada antes de jugar contra el Betis lo habéis cumplido todo" poniendo "el escudo que lleváis en el pecho lo más alto posible".

"Mañana los niños y las niñas de Málaga no van a soñar con ser del Madrid o del Barça, van a soñar con ser del Málaga Club de Fútbol", aseguraba Ramón al tiempo que señalaba que al salir al campo iban a luchar "por ser historia del Málaga Club de Fútbol".

Les animó a salir "con todo lo que nos ha llevado hasta aquí: personalidad, dos cojones sin volvernos locos. Todos los que estéis aquí confiad en mí cuando os digo que mañana cuando os levantéis no va a haber nada más grande ni más valioso que ser leyenda del Málaga Club de Fútbol".