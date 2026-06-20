UD Almería vs. Málaga CF, del playoff de ascenso a Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

UD Almería vs. Málaga CF de la final por el ascenso a Primera División. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA UD Almería y Málaga CF se enfrentan este sábado 20 de junio a las 21:00 horas en la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. El partido se podrá ver en LALIGA TV Hypermotion y otras plataformas, con opciones de seguimiento en directo online. El Málaga CF necesita ganar para ascender, mientras que al Almería le basta un empate tras el 0-0 de la ida. La UD Almería cuenta con todos sus jugadores disponibles y es la plantilla más valiosa de Segunda; el Málaga recupera a Haitam y podría introducir varios cambios en el once titular.

El Málaga CF visita el UD Almería Stadium para medirse al Almería en la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. El último encuentro de la temporada, este sábado a las 21:00 horas y se podrá ver a través de los canales habituales que ofrecen la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Duelo andaluz por una plaza en Primera División entre un cuadro blanquiazul y un conjunto rojiblanco que empataron (0-0), hace seis días, en el choque de ida celebrado en el Estadio La Rosaleda.

Carlos Muñiz arbitrará el #AlmeríaMálaga. Zaragozano, de 30 años, lleva dos temporadas en Segunda División. En la campaña 25/26 ha dirigido tres veces un partido del Málaga, con dos victorias y una derrota malaguistas. Estará auxiliado en el VAR por el coruñés Javier Iglesias.

Al Málaga sólo le vale la victoria para ascender a Primera División. Un empate, incluso al final de la prórroga, le da el premio al Almería.

Funes recupera a Haitam para este partido. El marroquí anotó el 2-2 del partido de liga en el UD Almería Stadium. Joaquín, Izan Merino y Chupe pueden volver al once después de empezar la ida en el banquillo.

Miles de malaguistas viajan sin entrada para darle el apoyo al equipo.

El rival

La UD Almería es la plantilla más valiosa de Segunda División, con un potencial arriba importante y el pichichi de la categoría, Sergio Arribas. Rubí tiene a todos sus hombres disponibles.

Es un equipo físicamente muy superior al Málaga CF y con peligro a balón parado y en las transiciones.

En La Rosaleda salió a contemporizar y perder tiempo. El empate le vale para subir, pero delante de su público tendrá que exponer algo más.

Fecha y hora del UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El duelo entre el Málaga CF y el UD Almería se disputa este sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium.

Dónde ver el partido UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.