UD Las Palmas vs. Málaga CF, del playoff de ascenso a Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Estadio Gran Canaria, donde el Málaga CF jugará la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División. UD Las Palmas

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga CF visita a UD Las Palmas en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División este domingo 7 de junio a las 21:00 horas. Ambos equipos finalizaron la liga regular con 73 puntos, Málaga en 4ª posición y Las Palmas en 5ª. El árbitro será Andrés Fuentes y el Málaga no podrá contar con Haitam ni otros lesionados habituales. El partido se podrá ver en LALIGA TV HYPERMOTION y diversas plataformas como Orange, DAZN, Prime Video y Zeber.

El Málaga CF visita el Estadio Gran Canaria para jugar ante la UD Las Palmas, en la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El encuentro, este domingo a las 21:00 (hora peninsular).

El conjunto blanquiazul, 4º en la liga regular, se mide a un cuadro insular que finalizó en la 5ª plaza el campeonato en Segunda División. Ambos equipos, con los mismos puntos en el casillero (73).

Andrés Fuentes pitará el UD Las Palmas-Málaga CF. Valenciano, de 35 años, acumula cuatro temporadas en Segunda División. Esta campaña 25/26 ha arbitrado en dos ocasiones al Málaga: Real Sociedad 'B'-Málaga CF (2-1) y Málaga CF-UD Las Palmas (2-0). Estará escoltado en el VAR por el cántabro José Antonio López.

El Málaga no podrá contar con Haitam para este partido más los lesionados habituales.

Los de Funes tienen ventaja de campo y de clasificación, por lo que en caso de empate al final de la eliminatoria en la vuelta de La Rosaleda del próximo miércoles 10 de junio, pasarían a la final por el ascenso.

En los dos partidos de la liga regular el Málaga se impuso a Las Palmas.

El rival

La UD Las Palmas es un proyecto construido para ascender directamente a Primera División que, sin embargo, no pudo cerrar su clasificación para el playoff hasta la última jornada.

Luis García llega con las bajas de Sergio Barcia y Viti Rozada para este partido en el que intentará sacar un resultado positivo de cara a la vuelta en La Rosaleda.

Fecha y hora del UD Las Palmas vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El duelo entre el Málaga CF y el UD Las Palmas se disputa este domingo 7 de junio de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Gran Canaria.

Dónde ver el partido UD Las Palmas vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el UD Las Palmas vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.