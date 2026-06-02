Manolo Lama: "El Málaga es un equipo de Primera División, otra cosa es en la categoría que juegue"

Las claves

Las claves Generado con IA Manolo Lama destaca la temporada del Málaga CF, alabando su apuesta por la cantera y su juego vistoso en Segunda División. Considera que el Málaga es favorito en el playoff de ascenso, aunque advierte que la UD Las Palmas es el rival más complicado en la primera eliminatoria. Lama resalta a jugadores como Larrubia y Chupe como talentos de Primera División y elogia la gestión silenciosa de Quique Pérez en el club. Sobre el Mundial 2026, Lama sitúa a España entre las favoritas junto a Portugal, Francia y Argentina, y defiende la lista de convocados por su alto consenso.

No sólo es la voz del Real Madrid o la Selección Española en la radio deportiva. Es una de las voces más autorizadas para hablar del fútbol español, el que lleva contando desde 1982, cuando entró con una beca en la Cadena SER. Manuel Lama Jiménez (Madrid, 1962), Manolo Lama, habla con el estusiasmo de un principiante, a cada pregunta su respuesta es una catarata, como cuando se pone delante del micrófono azul de la Cadena COPE, desde donde narrará las andanzas de España en el Mundial 2026 que arranca en diez días.

Antes de marcharse para Estados Unidos, Lama pasó por el Ágora UTAMED para charlar sobre su trayectoria profesional y su visión del periodismo actual. En su paso por la capital de la Costa del Sol atendió a EL ESPAÑOL de Málaga para dar su visión del Málaga CF. Conoce la Segunda División al dedillo. Su hijo, Manu Lama, jugador del Granada CF, tiene gran culpa del conocimiento que tiene de la categoría de plata. Y le augura un buen Mundial a España, colocándola entre las cuatro favoritas a pelear por todo a partir del 11 de junio.

También ve favorito a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid el próximo domingo. Pero antes, el Málaga y el playoff de ascenso a Primera División.

¿Qué te parece la temporada que lleva el Málaga CF?

Bueno, es que yo creo que no se puede decir temporada, el Málaga ha hecho un temporadón. Claro, todo el mundo mira al Racing y al Depor porque han subido, pero es que el Málaga es un equipo que ha tirado de cantera, de chavales jóvenes, un equipo que rebosa talento, y con el cambio de entrenador todavía fomentó mucho, mucho, mucho más la idea de los chavales. Ahora mismo es el espejo en el que se deben mirar los clubes como el Málaga. O sea, el Cádiz, el Granada, el Córdoba deberían fijarse en el Málaga, porque ha construido un equipo a base de sus niños y eso demuestra que haces un equipo viable económicamente, un equipo con un futuro espectacular y además un equipo que ha generado una cantidad de talento que más tarde o más temprano, cuando vendas, vas a tener unos ingresos para seguir invirtiendo en tu cantera.

Con los números en la mano, desde que llegó Funes en noviembre, el Málaga es el mejor equipo de Segunda.

No solamente es el mejor equipo de Segunda en cuanto a puntuación, para mí es que es el equipo más bonito de ver en Segunda División. Es verdad que el Racing también juega muy bien, pero no sé por qué tengo la sensación de que el Málaga es más bonito de ver. A mí personalmente me gusta mucho ver el Málaga, yo es que disfruto, cuando yo veo los jugadores talentosos, yo veo a Larrubia, veo a Chupete, veo a Rafita, veo a Rafa, veo a Dotor, son jugadores que a mí personalmente me encanta verlos.

Ahora viene un playoff. ¿Qué opciones tiene el Málaga?

Vamos a ver, el playoff es una putada, porque cuando te juegas todo a cuatro partidos, una desgracia, un penalti, un mal día, una expulsión, una lesión importante, te puede dejar fuera, eso está más claro que el agua. A nivel de fútbol, de los tres rivales, yo creo que le ha tocado el peor primero, que son la Unión Deportiva de las Palmas. Las Palmas es un equipo muy cabrón, es un equipo que es muy difícil quitarle el balón, es un equipo que sabe manejar muy bien los tiempos del partido, dormir el partido, volverte loco, no quiere jugar nunca rápido. Entonces es un equipo complicado de hincarle el diente. Si pasa de la UD Las Palmas, yo le veo favorito, yo creo que ahora mismo el Málaga es mejor que el Almería y mejor que el Castellón. Lo creo porque sus transiciones y su talento arriba con Chupe, con Larrubia… Pero Las Palmas tengo que decir que es el peor enemigo que le ha podido tocar en el primer cara a cara. Por ejemplo, si el Málaga jugara con la Unión Deportiva Las Palmas a un partido, estoy convencido que el Málaga pasaba, pero dos partidos… A Las Palmas yo le veo un equipo perro. Ahora, si tuviera un poquito de dinero y me dijeran, venga, reparte las cien monedas que tienes entre los cuatro equipos, pues mira, yo creo que pondría treinta y cinco al Málaga, le pondría un veinticinco al Almería y luego repartiría las cuartean restantes con veinte a Las Palmas y veinte al Castellón.

Has nombrado muchos jugadores del Málaga. ¿Cuál te llama más la atención?

Bueno, es que yo creo que hay talento. Un tío como Chupe que ha metido 24 goles, eso es un escándalo jugador. A mí Larrubia me vuelve loco, pero a mí es que me gustaba Larrubia cuando nadie le daba bola. Doctor es un fichaje que yo creo que si tú diseñas un jugador que le venga bien al Málaga no te sale Dotor. Es un fichajazo espectacular. Luego, por ejemplo, cada recambio, cada chaval que entra es que tiene tanto y tanto talento. Izan me encanta el equilibrio que le da al equipo, cómo se ha hecho con el equipo. Hay tantos y tantos, por eso te he dicho que yo creo que hay tres o cuatro jugadores de talento de Primera División. Ahora, yo si tuviera que decantarme por uno, a mí personalmente el que me enamora es Larrubia. Yo creo que hay tres jugadores en Segunda División, los tres zurdos, que son Arribas, Andrés Martín y Larrubia, que son tres escándalos de jugadores. Encima los tres zurdos, los tres jugando en la derecha, a pierna cambiada. Son tres escándalos.

¿Echa de menos Primera División al Málaga y a un estadio como La Rosaleda? ¿Qué le podría aportar el Málaga a Primera División?

Vamos a ver, el Málaga es un equipo de Primera División, otra cosa luego es la categoría en la que juegue. Pero el Málaga, la ciudad de Málaga, la provincia de Málaga tienen que ser de Primera División. No te olvides que yo he narrado en ese campo, he visto a Juanito jugar al fútbol, a Viberti, yo he visto a Castronovo, yo he visto jugar a futbolistas espectaculares. Luego he visto el Málaga de Manuel Pellegrini, que aquello era un escándalo con Isco, con Joaquín. Aaquello daba gusto verlo jugar cuando jugaron en la Champions. El Málaga debe estar en Primera División. Y con esta idea que tiene ahora, me gusta todavía más, porque es que es un semillero que va a ir siempre nutriendo y alimentando al primer equipo. El Málaga tiene otra cosa muy buena, que es que tiene ahí un director general, Quique Pérez, que calladito, calladito, hace las cosas siempre bien. Nunca hace un ruido, pero es un tío que hace las cosas muy bien. Y eso también es muy importante, porque un club como el Málaga que está intervenido, que tengas luego ahí buenos ejecutivos que no hagan ruido y que acierten en casi todas las decisiones que toman, es muy difícil.

Manolo Lama durante su charla en el Ágora UTAMED Málaga EEM

Cambio de tercio. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Manolo Lama es la cabeza visible del equipo de la Cadena COPE que se desplazará a Estados Unidos, México y Canadá para contar el evento. Es el jefe de operaciones de grandes eventos -Mundiales, Eurocopas o Juegos Olímpicos-.

¿Está ya todo preparado?

Tan preparado como que tengo la maleta hecha ya -se va el lunes 8 de junio-. Que esto es más largo que un día sin pan. Un Mundial que tiene 104 partidos. Para que la gente lo entienda, 104 partidos es como si jugáramos once jornadas de liga. Once jornadas de liga en apenas cuarenta días. Imagínate la saturación de fútbol. Permanentemente partidos a todas horas, partidos todos los días. Al que le guste el fútbol no va a tener problema. Pero tal y como está el Mundial, lo largo que es, con 48 equipos, para mí el Mundial no empieza hasta que nos lleguemos a octavos o cuartos. Porque hay una cantidad de partidos en las primeras fases que hombre, a mí que me gusta el fútbol lo veré, pero entiendo que un Curaçao-Haití, habrá mucha gente que no lo vea. Digo Haití por decir algo.

¿Cuántos Mundiales has cubierto en tu carrera?

Pues mira, si tienes la cabeza, no lo sé. Empecé de México 86, ve calculando. México 86’, Italia 90’, Estados Unidos 94’, Francia 98’, Japón y Corea 02’, Alemania 06’, Sudáfrica 10’, Brasil 14’, Rusia 18’ y Qatar 22. Diez y once con este.

¿Cuántas personas forman el equipo para el Mundial?

Aproximadamente treinta tíos, imagínate. No sé decir el número exacto. Técnicos, producción, etc.

¿Y esto con cuánto tiempo de antelación se prepara?

Pues con cuatro años. Cuando acabas en Qatar, empiezas a preparar el siguiente. Esto es como los Juegos Olímpicos. Nosotros, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya estamos en marcha y todavía quedan dos años. Y estamos ya, no te diría que al 100% terminado, pero el 80 lo tenemos ya casi, casi atado.

¿Y tienes la misma ilusión que cuando fuiste a México 86?

Yo sí, por una serie de razones. A mí me gusta mi profesión, a mí es que me gusta mi trabajo. Luego, pues hombre, hay días que estás más jodido que menos, que tienes catarro, que no sé qué. Pero yo ilusión sí. Te da pereza pensar que te vas a marchar dos meses de tu casa. Pero cuando ya te pones allí delante del micro y empiezas a ver partidos, la verdad es que la ilusión es la misma. El periodista que no tenga ilusión, que pida la jubilación.

¿Y cómo ves a España? ¿Es favorita para pelear por el título?

Sí, sí. Ya te lo digo yo que sí. Hay cuatro equipos que son para mí los claros favoritos: Portugal, Francia, España y Argentina. Eso para mí son los cuatro. De uno de esos cuatro va a salir el título. Luego, no me equivoco, y quizás Brasil, Inglaterra o Alemania. Pero para mí, igual que te he dicho antes, si tuviera dinero, para mí están ahí entre los cuatro. La obligación de España es mínimo llegar a las semifinales. Si no llegamos a las semifinales, ¿sería un fracaso? Pues no lo sé, porque no sé quién te eliminaría y cómo te eliminaría. Piensa que como cometas un error en la primera fase, tú o Argentina, te encuentras en dieciseisavos de final un España-Argentina, que eso es vida o muerte. O sea, uno moriría directamente. Si todo es normal, España tiene que estar mínimo, pero vamos, mínimo, mínimo, peleando por el Mundial. Y además, creo que estamos capacitados para pelear por el Mundial.

¿Te falta algún jugador en la convocatoria?

Nadie hubiera cambiado el nivel del equipo entrando uno y saliendo otro. A ver si me entiendes. Todo el mundo puede decir, a mí me falta uno. Pero yo creo que el 95% de los españoles estamos de acuerdo con la lista. Que de 26 tú puedes decir, joder, pues a mí me gustaría que hubiera ido Isco. Pues sí, me gustaría porque a mí me gusta Isco. Pero habrá otro que dirá, ¿y por qué no va Pablo Fornals? Y otro dirá, ¿y por qué no va Moleiro? Cada uno tiene siempre un gusto personal, pero en el conjunto de la lista nadie puede discutir que es una lista que estamos de acuerdo en el 95% de la lista.

Más arriba mencionaste la jubilación. De ahí, a los que están empezando. ¿Qué le dices a los jóvenes para los que Manolo Lama tantos grandes periodistas son el espejo donde mirarse?

Pues mira, precisamente lo que le digo es eso. Le digo que tengan ilusión, que tengan ganas de currar, que no se vengan abajo, que posiblemente la puerta no se abrirá como a ellos les gustaría o en el momento que ellos piensan que se le van a abrir, que hay que ser machacones, que hay que tocar las narices, que hay que pegar siempre con el martillo hasta que un día te abran la puerta. El día que te abran la puerta, que te agarres a esa oportunidad, que no la sueltes y si por las razones que sean te cierran esa puerta, vuelve a llamar a otras puertas. Esto es una profesión de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de machaconería y lo único que deseo es eso, que no se rindan, que si les gusta esto, no se rindan.

Con la ilusión que mantienes, hay Manolo Lama para rato. ¿Hay también Florentino Pérez para rato?

Eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los socios del Madrid. Pero hombre, lo que sí se ha demostrado es que cuando tú puedes convocar unas elecciones, pese a lo difícil que es presentarse a la presidencia del Madrid, por lo menos se pueden confrontar ideas. Ahora estamos viendo que la idea de Florentino es privatizar un 5 o un 10%. La idea de Enrique Riquelme no es esa. Es decir, que dentro del madridismo habrá sectores que estén a favor de Florentino en este tema y madridistas que estén en contra. Esto demuestra que se enriquece el debate, esto es democracia. Y cuanto más haya, mejor.

Ahora, que evidentemente Florentino tiene la baraja en la mano, seguro. Aquí para mí hay una cosa que es decisiva, que es el voto por correo, y yo creo que Florentino maneja el voto por correo perfectamente. Riquelme, si consigue cien votos por correo 100, ya me parecería una barbaridad. Votar por correo es muy complicado, tienes que ir a un notario, tienes que esperar a que te dé cita, o sea, eso es imposible.