El malaguismo activa el modo ascenso: recibimiento, lanzamiento de papeles, etc

Las claves

Las claves Generado con IA La afición del Málaga CF prepara un gran recibimiento y un lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico en La Rosaleda para el partido contra el Racing de Santander. El estadio estará lleno, con todas las entradas agotadas desde hace una semana, y se espera un ambiente de fiesta y apoyo total al equipo. La grada Fondo Sur 1904 lidera las iniciativas de animación, convocando a los seguidores para recibir al autobús del equipo y crear una atmósfera de grandes ocasiones. El Málaga CF busca mantener viva la ilusión del ascenso, dependiendo de resultados de otros equipos y con la posibilidad de disputar el playoff si no logra el ascenso directo.

El domingo puede empezar una secuencia de días históricos para el Málaga CF y su afición, un malaguismo creciente, ilusionado y soñando con ver a su equipo la temporada que viene en Primera División ocho años después de la última vez. Por eso, para el choque del domingo contra el Racing de Santander se ha activado el modo ascenso, y todo lo que rodee al encuentro será la performance de los días grandes.

La afición está convocando a todos los que vayan al estadio de La Rosaleda el 24 de mayo a un recibimiento, un lanzamiento de rollos de papel higiénico y, cómo no, a ponerse la blanquiazul.

Se vivirá con toda seguridad otro lleno en Martiricos. Además, con el Racing de Santander ya ascendido no se espera desembarco cántabro en la capital de la Costa del Sol. Hace una semana que se agotaron todas las entradas. Se estará a expensas de lo que hagan los abonados que no acudan al estadio con sus carnés. Pero existen probabilidades, muy escasas, casi milagrosas, de que sea el último partido como local del curso. Nadie se lo querrá perder.

Recibimiento y lanzamiento de rollos de papel higiénico

El domingo por la mañana, con la resaca todavía del gran triunfo en Ceuta, el Fondo Sur 1904, la grada de animación de La Rosaleda, pidió a través de sus perfiles en las redes sociales que los malaguistas acudieran a La Rosaleda con un rollo de papel higiénico para lanzarlo cuando salga el equipo al campo.

Eso se vivió en la ida de las semifinales de la Champions League en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. Con la luz del día, si la afición responde al llamamiento, puede quedar una imagen similar a la de los grandes partidos de la liga argentina.

Pero antes del lanzamiento de rollos de papel, el malaguismo prepara otro recibimiento para el equipo cuando llegue al estadio antes de comenzar el partido. Ya se hizo contra el Castellón y el resultado, dentro del estadio, no fue el más deseado, porque los de Funes cayeron por primera vez como locales desde la llegada del de Loja al banquillo.

Ha sido también Fondo Sur 1904 el que ha organizado este llamamiento para recibir al autobús del equipo a eso de las cinco de la tarde del domingo, una hora y media antes del encuentro. Para el recuerdo queda el recibimiento que tuvo el Málaga CF en las semifinales del playoff de ascenso a Segunda contra el Celta B.

Todo apunta a que esta será la primera de las grandes tardes que quiere vivir el malaguismo en el tramo final de la temporada. Si no se alinean los astros para que el Málaga ascienda de manera directa -se necesitan dos tropiezos del Deportivo de La Coruña y uno del Almería-, los de Funes vivirán un playoff de ascenso que casi con toda seguridad empujará a la afición a más acciones de este tipo como las convocadas el próximo domingo.