1-4 | El Málaga CF, en ferry para el playoff

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF venció 1-4 al Ceuta en una contundente actuación fuera de casa, afianzándose para el playoff de ascenso. Joaquín y Chupe fueron decisivos en la primera parte, dejando al equipo local sin opciones con dos goles tempraneros. Chupe alcanzó los 22 goles en la temporada y Aarón Ochoa sentenció el partido con el cuarto tanto. El equipo dirigido por Funes mostró solidez y eficacia, presentándose como un serio candidato al ascenso.

No hay plaza que se le resista al Málaga CF. Tampoco Ceuta, una de las salidas más ásperas de la competición, donde cogió el ferry para navegar hasta el playoff de ascenso. Y que no se descuide nadie. El 1-4 es la firma de un equipo que no le teme a nada ni a nadie, en el que todas las piezas funcionan y a Funes no hay decisión que le salga mal.

No fue el Ceuta un rival intenso, y ahí no perdonó el Málaga, que castigó la relajación local ya sin objetivos en juego. Especialmente en la primera parte. Sacó algo de colmillo en la segunda.

Entre Joaquín y Chupe noquearon al equipo caballa en los primeros 45 minutos. El cordobés suma ya 22 goles en la temporada, siendo además generoso con Larrubia renunciando al hat trick. No lo necesitó el Málaga, que anda con paso muy firme y las ideas muy claras hacia lo que le tenga deparado el destino. O el fútbol.

El Málaga salió como un martillo pilón. Con la gente buscando su sitio Vallejo salió del área casi al córner para despejar un balón que le llegó a Joaquín. Este, desde lejos busco el gol y el balón se fue rozando el poste.

Pero a los cuatro minutos no perdonó el futbolista del momento en el Málaga -con permiso de Chupe, del que en breve hablaremos-. Chupe filtró un balón al área que el '11' mandó a la red con la zurda por encima de Vallejo. Primero se señaló fuera de juego. Pero el VAR deshizo el error del colegiado.

El Málaga fue a por el Ceuta y lo encontró. Mientras los caballas se sacudían el primer zarpazo, en el trece el Málaga encontró calma con la pelota. Entre Joaquín, Dani Lorenzo y Rafa fabricaron una jugada por la izquierda que Chupe mandó a la red anticipándose a un zaguero ceutí. 0-2 en un abrir y cerrar de ojos en uno de los campos más complicados de la categoría.

El juego se volcó siempre a la izquierda, con Larrubia y Puga poco activos por su lado durante la primera mitad.

El Ceuta dio un paso adelante y el Málaga buscaba la contra. Rafa se durmió al borde del área de Alfonso, Youness le robó la cartera y el balón acabó en las botas de Marcos que la mandó para dentro. Estaba en fuera de juego por media cabeza. El Málaga también reclamó falta en el robo. Gol anulado que hay que creerse.

El tiempo iba pasando sin sufrimiento para Alfonso y con el Málaga con menos balón del que le suele gusta. Pero el colmillo siempre estuvo ahí. Rafa presionó en tres cuartos, robó y el balón le cayó a Chupe. Se dio la vuelta y sacó un disparo pegado al poste de Vallejo para hacer el tercero. 22 goles. Nada menos. Y a la caseta.

Einar en propia puerta y sentencia de Aarón Ochoa

De ahí salió el Málaga algo dormido. Ramón entró por Dani Lorenzo y Kuki Zalazar se plantó sólo delante de Alfonso escorando mucho el disparo. Luego vino un córner desde la izquierda con un tuya mía entre jugadores caballas que acabó en un centro en el Herrero salió sin decisión y la pelota le cayó a los pies a Einar Galilea, que en su intento de controlar o despejar la mandó para la red de su portería. Era el minuto 52.

El juego se volvió embarullado, con el Ceuta buscando ataques directos y el Málaga esperando las contras. Alfonso intervino en un par de ocasiones, pero el empuje ceutí no se tradujo en mucho peligro.

Funes movió más el equipo retirando a Recio y Rafa por Montero y Ochoa. El 35 empezó a combinar con Ramón por dentro, pero al Málaga le faltaba algo de calma para abrochar el partido, al menos la pelota. Luego entró Lobete para darle descanso a Joaquín. Hasta eso se permitió Funes, gestionar los esfuerzos.

Larrubia falló un mano a mano clamoroso antes de marcharse del terreno de juego por Brašanac. Golpeaba enfurecido el césped con el puño tras la ocasión marrada. El arranque de la contra de Aarón Ochoa buscando a Lobete fue una delicia.

No falló dos minutos después Ochoa, que se aprovechó de un error propio. De fuera para dentro por la izquierda, le dio un pase en teoría Darko que fue a los pies de Marino, que la cedió atrás. Pero Ochoa había perseguido la pelota tras el error y se la llevó para encarar solo a Guillermo Vallejo, al que batió en el mano con tranquilidad.

La misma con la que se quedó el Málaga con ese cuarto tanto que lo elevaba a los 69 puntos, para echarle el aliento a los de arriba. Fue una función contundente en el Murube, donde terminó de presentar sus credenciales como claro candidato al ascenso, porque a ver quién quiere cruzarse con este equipo en el playoff.