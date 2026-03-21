0-3 | Baño de plata del Málaga CF en Cádiz

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF logró una contundente victoria 0-3 frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, con dos goles de Chupe y otro de Dani Lorenzo. El equipo dirigido por Funes mostró una superioridad clara durante todo el encuentro, maniatando al Cádiz y generando numerosas ocasiones de gol. La nota negativa fue la lesión de Carlos Dotor, que tuvo que retirarse entre lágrimas por una lesión en el hombro. Con este resultado, el Málaga suma 54 puntos, se mantiene en puestos de playoff de ascenso y se acerca a la zona de ascenso directo.

Un Dani Lorenzo enciclopédico y un Málaga CF imparable firman otra victoria en el Nuevo Mirandilla por 0-3 frente al Cádiz que, en la Tacita, recibió un baño de plata. De momento, no se le adivina el techo al equipo de Funes, que firmó una victoria en el derbi andaluz con una superioridad insultante y un resultado que se queda corto.

Dos goles de Chupe, de puro killer, que ya suma 16, y una exquisitez de Dani Lorenzo nada más empezar la segunda mitad echan a volar todos los sueños blanquiazules, porque si el Málaga continua dejando versiones como la de este sábado en Cádiz, hay licencia para ilusionarse con todo.

La nota negativa del partido llegó con la lesión de Carlos Dotor en el hombro, que se retiró entre lágrimas. Mientras, el Málaga se aúpa a los 54 puntos, a uno del ascenso directo, a cinco del líder, y con un colchón para dormir dos jornadas más en posiciones de playoff de ascenso.

Funes apostó por Dani Sánchez en lateral izquierdo y el resto fueron los mismos ante un Cádiz que no pudo contar con Brian Ocampo por lesión. En su lugar Sergio González alineó a Antoñito Cordero.

El Málaga maniató al Cádiz durante toda la primera mitad. El conjunto de Sergio fue un pelele en manos del conjunto blanquiazul, que robó, presionó y se plantó en el área con mucho peligro cada vez que quiso.

Los de Funes salieron a quedarse con la pelota, así desactivaron cualquier arranque impetuoso de los locales, acuciados por la clasificación. Y poco a poco fueron desactivando a los locales, siendo verticales y también horizontales.

Primero saliendo por Dani Sánchez por la izquierda y luego volcando el juego a la derecha con Puga y Larrubia al calor de Dotor. Vaya primera parte del '12'.

En una de esas presiones Dotor punteó un balón en un mal pase de Diarra. La pelota le cayó a Chupe en un contra dos. En el balcón del área se escoró a la zurda y se la cruzó a David Gil para hacer el 0-1.

Era el minuto 22 y el Málaga continuó siendo un martillo pilón, robando y llegando al área local con facilidad. Sólo le faltó buen pie en varias ocasiones a Dotor para dar el pase atrás y encontrar a algún compañero.

Pero en lugar del pase atrás, valió el pase de Joaquín a Chupe al meollo del área. El cordobés la peleó y se le quedó la pelota para batir de nuevo a David Gil y volver a mirar a la cámara haciendo el gesto de la llamada de teléfono. ¿Un mensaje para David Gordo, seleccionador sub-21?

El Málaga era un ciclón y acumuló alguna llegada más con mucho peligro antes del descanso.

Izan Merino durante el Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División. LaLiga

Sentencia de Dani Lorenzo y lesión de Dotor

Y tras un susto en el arranque de la segunda parte llegó la puntilla. Una cesión arriesgada de Murillo a Alfonso Herrero acabó con un pelotazo del meta toledano que acabó en las botas de Joaquín en la izquierda.

Conectó con Dani Lorenzo, con un océano a su alrededor, que encaró, tiró un caño y con la puntera batió a David Gil para cerrar el partido.

Sólo habían pasado dos minutos de la reanudación y el Málaga desactivó los cambios de Sergio González en el descanso.

Después, muchas llegadas prometedoras del conjunto de Funes, que a veces pecó incluso de relajación para que el resultado fuese más abultado. El Málaga pisó con mucha facilidad el área local, con Lobete o Aarón Ochoa leyendo muy bien el momento del partido para generar peligro. Pero faltó mordiente arriba.

La nota negativa fue la retirada de Dotor entre lágrimas tras lesionarse el hombro. En su lugar entró Ochoa, que dejó varias píldoras en ataque que sus compañeros no culminaron, evitando una goleada de época en un derbi andaluz que hubiese dado lustre.

No llegaron más, pero se suma otra victoria lejos de La Rosaleda. El Málaga dormirá al menos dos jornadas más en posiciones de playoff de ascenso. Y si no encuentra quién lo pare, saca papeletas para todo.