LAS CLAVES
-
Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda. El Málaga no pudo ganar pero al menos evitó la derrota tras muchos minutos con diez jugadores.
Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga.
-
La crónica: Un Málaga con diez muchos minutos deja escapar dos puntos contra el Valladolid
-
FINAL (3-3)
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
105' Amarilla a Larrubia.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
103' Falta a favor del Málaga. La va a colgar Larrubia.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
102' Falta a dacvor del Málaga.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
102' Córner a favor del Valladolid.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
101' Ataca el Valladolid
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
100' Falta a Gabilondo en el borde del área del Málaga. Alfonso saca en largo.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
Se van a jugar otros cinco minutos más.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
96' Entradón de Marcos Andre a Alfonso Herrero que acaba con tangana en el área.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
94' Balón de banda para el Málaga
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-3
93' Otra falta sacada magistralmente por Chuki al segundo palo que rematan a la limón entre dos jugadores del Valladolid y Alfonso no puede hacer nada.
-
Empata el Valladolid
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
91' Amarilla para Juanpe. Otra falta al borde del área, muy protestada.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
90' Ocho minutos de descuento.
90' Al lateral de la red Niño.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
88' Último cambio en el málaga. Se marcha Dani Lorenzo y entra Juanpe.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
86' Alfonso se queda tendido en el área tras un choque con un rival. Evitó el peligro el meta toledano.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
85' Amarilla para Gabilondo. Otro balón parado muy peligroso para el Valladolid. Paró la contra.
84 Dos cambios más en el Valladolid.
-
Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División, en directo: 3-2
80' Incapaz el Málaga de salir de la cueva. Siempre muy lejos del balón.
78' El Málaga jugando con fuego. Falta peligrosísima la bordel del área y amarilla a Recio, que perdió el balón y luego hizo la falta. Chuki la lanzó a la barrera.