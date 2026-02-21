Málaga CF vs. Albacete Balompié, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF recibe al Albacete Balompié este domingo 22 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en La Rosaleda por la jornada 27 de Segunda División. El Málaga, sexto con 41 puntos y en playoff de ascenso, busca una victoria tras perder contra la Real Sociedad B para mantenerse en los puestos altos de la tabla. El Albacete, dirigido por el malagueño Alberto González, llega decimotercero con 34 puntos tras mejorar su solidez defensiva y salir de la zona baja. El partido se podrá ver en plataformas de pago como LALIGA TV HYPERMOTION, además de seguirse minuto a minuto en EL ESPAÑOL de Málaga.

El Málaga CF recibe este domingo a partir de las 21:00 horas al Albacete Balompié en el estadio de La Rosaleda en un partido de la jornada 27 de Segunda División.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, sexto clasificado con 41 puntos en playoff de ascenso antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto manchego en el puesto decimotercero con 34 puntos en la tabla.

Por lo que tiene que conseguir la victoria para seguir enganchado a las posiciones altas de la clasificación, además de acercarse al objetivo de los 50 puntos. Funes recupera a Galilea, y en la previa mandó un claro mensaje a los árbitros, pidiendo que hicieran los posible porque el juego se desarrollase con normalidad, evitando parones y pérdidas de tiempo. Lo hizo poniendo ejemplos de otros partidos, pero dejando claro el mensaje. El rival

A pesar de el empate y la derrota en los dos últimos partidos, el Albacete logró salir de la zona baja tras convertirse en un equipo rocoso atrás y con transiciones rápidas.

En el banquillo llega una temporada más el malagueño Alberto González, con una labor muy solvente en el Carlos Belmonte en la temporada y media que lleva al frente del banquillo del Albacete.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Albacete Balompié se disputa este domingo 22 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga