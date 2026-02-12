Fecha y horario de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División: el 28 de febrero, derbi andaluz
Los blanquiazules ya conocen la fecha y horario de los siguientes partidos que disputarán en Segunda División.
El Málaga CF se mantiene en puestos de playoff tras vencer a la Cultural Leonesa en La Rosaleda.
El equipo blanquiazul afrontará próximamente partidos contra Real Sociedad B, Albacete y Granada CF.
El derbi andaluz ante el Granada CF se disputará el 28 de febrero a las 18:30 horas en Los Cármenes.
Los próximos rivales del Málaga están por debajo en la clasificación, lo que podría favorecer sus aspiraciones de ascenso.
El Málaga CF continúa en las posiciones de playoff de ascenso a Primera División tras ganarle a la Cultural Leonesa en La Rosaleda y el calendario le seguirá enfrentando en las próximas fechas a equipos que están por debajo en la clasificación.
Los próximos partidos con fechas conocidas son las citas contra la Real Sociedad B, el Albacete y el Granada CF en Los Cármenes.
El conjunto blanquiazul viaja el lunes a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B antes de recibir al Albacete en Martiricos.
Lo siguiente será el derbi contra el Granada en Los Cármenes el Día de Andalucía, 28 de febrero, a las 18:30 horas.
Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:
Real Sociedad B vs. Málaga CF, lunes 16 de febrero. Hora: 20:30.
Málaga CF vs. Albacete, domingo 22 de febrero. Hora: 21:00.
Granada CF vs. Málaga CF, sábado 28 de febrero: Hora: 18:30.
Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026
|Jornada
|Partido
|Resultado
|1
|Málaga CF vs SD Eibar
|1-1
|2
|Málaga CF vs Real Sociedad B
|1-0
|3
|UD Las Palmas vs Málaga CF
|1-0
|4
|Málaga CF vs Granada CF
|2-2
|5
|SD Huesca vs Málaga CF
|1-0
|6
|Málaga CF vs Cádiz CF
|0-1
|7
|Burgos CF vs Málaga CF
|2-1
|8
|Racing Santander vs Málaga CF
|3-0
|9
|Málaga CF vs Deportivo La Coruña
|3-0
|10
|CD Leganés vs Málaga CF
|2-0
|11
|Málaga CF vs FC Andorra
|4-1
|12
|CD Castellón vs Málaga CF
|2-1
|13
|Málaga CF vs Córdoba CF
|2-2
|14
|Cultural Leonesa vs Málaga CF
|1-0
|15
|Málaga CF vs CD Mirandés
|3-2
|16
|Real Valladolid vs Málaga CF
|1-1
|17
|Málaga CF vs Real Zaragoza
|1-1
|18
|Albacete vs Málaga CF
|1-3
|19
|Málaga CF vs UD Almería
|2-1
|20
|Real Sporting vs Málaga CF
|1-3
|21
|Málaga CF vs AD Ceuta FC
|2-1
|22
|Córdoba CF vs Málaga CF
|0-1
|23
|Málaga CF vs Burgos CF
|3-0
|24
|CD Mirandés vs Málaga CF
|2-1
|25
|Málaga CF vs Cultural Leonesa
|2-1
|26
|Real Sociedad B vs Málaga CF
|—
|27
|Málaga CF vs Albacete
|—
|28
|Granada CF vs Málaga CF
|—
|29
|Málaga CF vs Real Valladolid
|—
|30
|Málaga CF vs. SD Huesca
|—
|31
|Cádiz CF vs Málaga CF
|—
|32
|Málaga CF vs CD Leganés
|—
|33
|Andorra FC vs. Málaga CF
|—
|34
|Deportivo vs. Málaga CF
|—
|35
|Málaga CF vs. UD Las Palmas
|—
|36
|UD Almería vs. Málaga CF
|—
|37
|Málaga CF vs. CD Castellón
|—
|38
|SD Eibar vs. Málaga CF
|—
|39
|Málaga CF vs Real Sporting
|—
|40
|AD Ceuta FC vs Málaga CF
|—
|41
|Málaga CF vs Racing de Santander
|—
|42
|Real Zaragoza vs. Málaga CF
|—