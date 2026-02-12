Fecha y horario de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División.

Fecha y horario de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División: el 28 de febrero, derbi andaluz

Los blanquiazules ya conocen la fecha y horario de los siguientes partidos que disputarán en Segunda División.

Las claves
El Málaga CF se mantiene en puestos de playoff tras vencer a la Cultural Leonesa en La Rosaleda.

El equipo blanquiazul afrontará próximamente partidos contra Real Sociedad B, Albacete y Granada CF.

El derbi andaluz ante el Granada CF se disputará el 28 de febrero a las 18:30 horas en Los Cármenes.

Los próximos rivales del Málaga están por debajo en la clasificación, lo que podría favorecer sus aspiraciones de ascenso.

El Málaga CF continúa en las posiciones de playoff de ascenso a Primera División tras ganarle a la Cultural Leonesa en La Rosaleda y el calendario le seguirá enfrentando en las próximas fechas a equipos que están por debajo en la clasificación.

Los próximos partidos con fechas conocidas son las citas contra la Real Sociedad B, el Albacete y el Granada CF en Los Cármenes.

El conjunto blanquiazul viaja el lunes a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B antes de recibir al Albacete en Martiricos.



Lo siguiente será el derbi contra el Granada en Los Cármenes el Día de Andalucía, 28 de febrero, a las 18:30 horas.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Real Sociedad B vs. Málaga CF, lunes 16 de febrero. Hora: 20:30.

Málaga CF vs. Albacete, domingo 22 de febrero. Hora: 21:00.

Granada CF vs. Málaga CF, sábado 28 de febrero: Hora: 18:30.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026

Jornada Partido Resultado
1 Málaga CF vs SD Eibar 1-1
2 Málaga CF vs Real Sociedad B 1-0
3 UD Las Palmas vs Málaga CF 1-0
4 Málaga CF vs Granada CF 2-2
5 SD Huesca vs Málaga CF 1-0
6 Málaga CF vs Cádiz CF 0-1
7 Burgos CF vs Málaga CF 2-1
8 Racing Santander vs Málaga CF 3-0
9 Málaga CF vs Deportivo La Coruña 3-0
10 CD Leganés vs Málaga CF 2-0
11 Málaga CF vs FC Andorra 4-1
12 CD Castellón vs Málaga CF 2-1
13 Málaga CF vs Córdoba CF 2-2
14 Cultural Leonesa vs Málaga CF 1-0
15 Málaga CF vs CD Mirandés 3-2
16 Real Valladolid vs Málaga CF 1-1
17 Málaga CF vs Real Zaragoza 1-1
18 Albacete vs Málaga CF 1-3
19 Málaga CF vs UD Almería 2-1
20 Real Sporting vs Málaga CF 1-3
21 Málaga CF vs AD Ceuta FC 2-1
22 Córdoba CF vs Málaga CF 0-1
23 Málaga CF vs Burgos CF 3-0
24 CD Mirandés vs Málaga CF 2-1
25 Málaga CF vs Cultural Leonesa 2-1
26 Real Sociedad B vs Málaga CF
27 Málaga CF vs Albacete
28 Granada CF vs Málaga CF
29 Málaga CF vs Real Valladolid
30 Málaga CF vs. SD Huesca
31 Cádiz CF vs Málaga CF
32 Málaga CF vs CD Leganés
33 Andorra FC vs. Málaga CF
34 Deportivo vs. Málaga CF
35 Málaga CF vs. UD Las Palmas
36 UD Almería vs. Málaga CF
37 Málaga CF vs. CD Castellón
38 SD Eibar vs. Málaga CF
39 Málaga CF vs Real Sporting
40 AD Ceuta FC vs Málaga CF
41 Málaga CF vs Racing de Santander
42 Real Zaragoza vs. Málaga CF