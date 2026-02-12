Fecha y horario de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División: el 28 de febrero, derbi andaluz

Fecha y horario de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División. Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF se mantiene en puestos de playoff tras vencer a la Cultural Leonesa en La Rosaleda. El equipo blanquiazul afrontará próximamente partidos contra Real Sociedad B, Albacete y Granada CF. El derbi andaluz ante el Granada CF se disputará el 28 de febrero a las 18:30 horas en Los Cármenes. Los próximos rivales del Málaga están por debajo en la clasificación, lo que podría favorecer sus aspiraciones de ascenso.

El Málaga CF continúa en las posiciones de playoff de ascenso a Primera División tras ganarle a la Cultural Leonesa en La Rosaleda y el calendario le seguirá enfrentando en las próximas fechas a equipos que están por debajo en la clasificación.

Los próximos partidos con fechas conocidas son las citas contra la Real Sociedad B, el Albacete y el Granada CF en Los Cármenes.

El conjunto blanquiazul viaja el lunes a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B antes de recibir al Albacete en Martiricos.

Lo siguiente será el derbi contra el Granada en Los Cármenes el Día de Andalucía, 28 de febrero, a las 18:30 horas.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Real Sociedad B vs. Málaga CF, lunes 16 de febrero. Hora: 20:30.

Málaga CF vs. Albacete, domingo 22 de febrero. Hora: 21:00.

Granada CF vs. Málaga CF, sábado 28 de febrero: Hora: 18:30.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026