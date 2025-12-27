La Academia forma la espina dorsal del Málaga CF: así están sus contratos

El día 1 se abre el mercado de fichajes en su ventana de invierno. No se esperan grandes movimientos en el Málaga CF, con todas las fichas completas y jugadores con ficha del filial siendo protagonistas. En lo que más se trabaja en las oficinas de Martiricos es en amarrar a los canteranos que están llevando las riendas del equipo.

De atrás hacia adelante, Recio, Izan, Dani Lorenzo, Larrubia, Chupe, y también jugadores como Rafa u Ochoa saliendo desde el banquillo están llevando las riendas del Málaga, protegidos atrás por Alfonso Herrero.

Loren dejó claro su plan para el conjunto blanquiazul renovando y fidelizando la continuidad de estos jugadores en el Málaga. Ninguno de ellos podrá negociar su salida a partir del 1 de enero, porque tienen contratos más allá de junio de 2026.

Esta es la situación contractual de los jugadores de La Academia que han asumido el mando del primer equipo del Málaga:

David Larrubia

El '10' del Málaga. El del barrio de La Luz es uno de los estandartes del proyecto ideado por Loren Juarros. Y por ello acaba de renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Dani Lorenzo

Fue uno de los primeros renovados de Loren Juarros. Acaba contrato en junio de 2027, por lo que todavía tiene la actual y una temporada más. Pero atendiendo a los movimientos con otros jugadores de la cantera, todo hace indicar que el Málaga le ofrecerá la renovación más pronto que tarde.

Chupete

Después de romperla en el filial y ser clave en la permanencia de la temporada pasada, el '9' se consolida en la primera plantilla del Málaga.

Loren le extendió su contrato hasta el verano de 2028. De momento, está respondiendo con goles en el césped.

Izan Merino

Es otra de las joyas de la corona de La Academia. Es fijo en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española.

Ahora, con Funes ha encontrado su posición y la continuidad que le estaba faltando. La temporada pasada renovó hasta 2028 y el club puede apresurarse para intentar amarrar su continuidad.

Izan Merino durante un entrenamiento con el Málaga CF Málaga CF

Rafa Rodríguez

El canterano llegó y derribó la puerta directamente. Ahora con Funes, posiblemente quien mejor le conoce, sale al campo desde el banquillo para jugar por delante de la defensa en lugar de más adelantado, como lo colocaba Pellicer y él respondió con goles.

Rafa renovó el pasado mes junio hasta el verano de 2028.

Aarón Ochoa

Es el diamante por pulir que queda en La Academia. Funes está tirando de él más que lo hiciera Pellicer, aunque fue él quien lo sacro.

De momento no ha sido titular en lo que va de temporada, pero está cobrando protagonismo en los últimos partidos.

Aarón Ochoa, futbolista del Málaga CF Málaga CF

Recio

Es el jugador que mejor conoce a Funes y, justo cuando el técnico tuvo que debutar con el Málaga, había pocos efectivos en su posición. El técnico de Loja le dio la titularidad y sólo una lesión lo alejó del once en el último partido contra el Almería, justo antes de este parón de Navidad.

Todavía tiene ficha del filial, pero en los partidos que lleva disputados esta temporada Recio ha cumplido con creces y todo apunta a que el club hará una apuesta firme por él.

El central acaba contrato el 30 de junio de 2026, ya que tan sólo se ha acercado al primer equipo esta temporada, y no entró en la rueda de renovaciones que el club llevó a cabo con los jóvenes valores con La Academia.