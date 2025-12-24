El Málaga CF se va de vacaciones con la flecha hacia arriba

La plantilla del Málaga CF está de vacaciones hasta el lunes 29 de enero, cuando los jugadores de Funes volverán al trabajo para afrontar el inicio de 2026, con una primera cita el domingo 4 de enero en Gijón contra el Sporting.

Y los blanquiazules se han ido a comerse el turrón con la flecha hacia arriba, como los mejores jugadores del famoso videojuego Pro Evolution Soccer.

La victoria contra el Almería en La Rosaleda en el último partido de 2025 sitúa al Málaga en el mejor momento de la temporada, y casi hay que agradecer que el parón sólo sea de un fin de semana sin competición liguera, porque Funes parece haber dado con la tecla pronto y ha cambiado la dinámica del equipo.

Hay varias claves que explican este cambio de rumbo del Málaga y estado de ánimo del malaguismo.

Entre los diez primeros

El Málaga despedirá el año entre los diez primeros después de bordear las posiciones de descenso antes del cambio de entrenador. Es el segundo mejor equipo de las últimas cinco jornadas, con tres victorias y dos empates. Once puntos de quince.

Ahora es décimo con 26 puntos, a cuatro de las posiciones de playoff que marca el Cádiz. El descenso lo tiene a cinco puntos en la Segunda División más igualada de las últimas temporadas.

Todavía no ha cerrado la primera vuelta. Le quedan dos jornadas -Sporting de Gijón y Ceuta- para intentar superar los treinta puntos.

Una idea clara

El Málaga ha cambiado la dinámica gracias a la continuidad en sus alineaciones y una idea clara de juego, donde hay que intentar salir jugando desde la defensa, buscando la mayor posesión posible sin rifar la pelota.

No le importa a Funes que los suyos juegan cuantas veces haga falta hacia atrás para volver a empezar desde Alfonso Herrero. Pero eso no quiere decir que se renuncie al ataque. Una prueba fue la reacción tras el empate del Almería, cuando el equipo se fue a por el triunfo.

Para ello, ha llenado el centro del campo de jugadores con buen dominio del balón como Izan, Dotor o Dani Lorenzo, además de Larrubia por la derecha.

Larrubia y Dani Lorenzo a los mandos

Son muchos los nombres con buen rendimiento en esta nueva etapa del Málaga, pero si hay dos que se están erigiendo como protagonistas totales del juego malaguista son Larrubia y Dani Lorenzo.

Están al mando de muchas de las acciones defensivas del equipo, y el mediapunta marbellí suma dos semanas consecutivas anotando goles.

Ambos futbolistas están quizás en su mejor nivel desde que son jugadores del primer equipo, especialmente dándole continuidad a su buen momento, redondeando partidos.

Los delanteros, enchufados

A Funes le están respondiendo dos de los tres delanteros que tiene en la plantilla.

Niño, que se mojó el domingo pero no mojó, participó en el gol del triunfo frente al Almería. Suyo fue el disparo que salió rebotado y cayó en los pies de Chupe.

Pero en estos cinco partidos suma tres goles por los dos de Chupe, que además provocó la jugada con la que el Málaga se adelantó frente al Almería.

Jauregui no ha sumado goles pero sí ha disfrutado de una titularidad, en Albacete.

Ochoa irrumpe con gotas de calidad

Hay varios nombres que están ganando protagonismo con Funes. Jugadores como Einar Recio o Dotor se han hecho con el hueco en el once. Hay uno que no entra todavía en las alineaciones pero que cada vez aparece con más descaro.

Se trata de Aarón Ochoa, capital en la jugada del segundo gol contra el Almería y determinante también en Albacete.

Pellicer no tiró del canterano en el que él mismo confió, y Funes sí está recurriendo a Ochoa como una de sus primeras sustituciones.

Es un jugador diferente que todavía está por explotar, pero no hay que detenerse mínimamente en sus acciones para comprobar que su techo puede estar muy alto.

Son algunas de las claves de este final de 2025 del Málaga CF, que despiertan la ilusión de cara a 2026. Pero de una forma similar se acabó 2024 y después llegó un bajón. Hay que tener los pies en el suelo.