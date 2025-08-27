Álex Pastor, lesionado: alarma en el Málaga CF, que no descarta una baja prolongada

No está ganando el Málaga CF para sustos en este arranque de la temporada. Álex Pastor se retiró en muletas del entrenamiento del miércoles por una lesión de rodilla y no se descarta una baja de larga duración.

Las caras de preocupación en La Rosaleda eran patentes en la mañana del miércoles tras el entrenamiento. Había convocadas entrevistas con los medios y además rueda de prensa de Carlos Puga, por lo que había movimiento en la zona de prensa y el párking en los bajos del estadio.

El central se ha hecho daño él solo y ha tenido que abandonar el estadio con muletas, a la espera de las pruebas médicas a las que se someterá este jueves.

De lo que no cabe duda es de que será baja contra Las Palmas el próximo domingo. Y habrá que ver hasta cuándo después del diagnóstico de los galenos.

Ahora, Pellicer se queda con Montero, Einar, Murillo y el recurso del canterano Recio. A Izan también lo puede utilizar de central.

Todo empezó con la brecha en la cara de Alfonso Herrero que le hizo perderse el final de la pretemporada. Después cayó Luismi en el partido contra el Eibar con las fracturas maxilofaciales que lo tendrán varios meses fuera de los terrenos de juego.

Ahora Álex Pastor, lo que complica el final de la confección de la plantilla del Málaga, a la que le faltaba alguna pieza.

Según algunos medios, Dorrio ya ha llegado a un acuerdo con el Málaga, que a su vez se reunió con la liga en busca de soluciones para intentar incorporar a un mediocentro para cubrir la baja de Luismi.

Pero ahora el escenario puede ser diferente en el caso de que hubiese que acudir al mercado, cogido con pinzas, para fichar a un central.

En el caso de que la lesión fuese de larga duración, el Málaga podría incorporar a un futbolista por el 80 por ciento del salario de Pastor.

Sin duda, el tablero sobre el que se mueve Loren es complicado. Y, sobre todo, el Málaga pierde a un fijo en su defensa. Pellicer tendrá que elegir entre Einar o Murillo, presumiblemente.