Así es la segunda equipación del Málaga CF: vuelven los colores de la bandera de la ciudad

Además del extremo que está por llegar, al Málaga CF le faltaba por desvelar cómo va a ser la segunda equipación de esta temporada. Y ya lo ha hecho público.

El Málaga apuesta por el color negro con una franja diagonal con los colores de la bandera de la ciudad y dos remates en los hombros, uno de cada color. El cuello es mitad verde y mitad morado. El escudo será blanco.



En el cuello luce el lema "Tanto monta", "asociado a la reconquista de la ciudad por Fernando el Católico en 1487", según el club.

Los motivos malagueños se intuían por la promoción que había hecho el club los días previos, con un cartel del evento de presentación en el que se veía una biznaga.

La nueva zamarra se ha dado a conocer en el CEIP de Prácticas N° 1 de la Plaza de la Constitución.

Segunda camiseta del Málaga CF para la temporada 2025-2026 Málaga CF

Comunicado del Málaga CF sobre la segunda equipación de la temporada 2025-2026:

"El Málaga Club de Fútbol presenta su segunda equipación para la temporada 2025/26. Una camiseta que no necesita presentación: basta con ver sus colores. Verde y morado. Málaga por bandera.

La flamante camiseta de hummel está inspirada en los colores verdimorado, que se combinan en una franja horizontal que recorre el pecho con la intención de transmitir un mensaje: donde juegue el Málaga, juega una ciudad entera.

El conjunto se completa con un fondo negro que aporta elegancia, sobriedad y un contraste que realza la composición.

El verde representa la esperanza y la confianza en el futuro; el morado, la tradición y el legado cultural presente en la memoria colectiva; y el negro, la firmeza y el carácter de quienes defienden sus raíces con orgullo.

En el interior del cuello figura el lema histórico “Tanto Monta”, asociado a la reconquista de la ciudad por Fernando el Católico en 1487. Esta inscripción, presente en el escudo, supone un guiño a la herencia cultural e histórica que ha marcado el carácter de Málaga y de su gente.

La equipación busca reflejar el espíritu malagueño en su sentido más amplio. Hace referencia a momentos y símbolos reconocibles de la provincia. En particular, la biznaga, emblema floral de la ciudad que perfuma las noches de verano. También evoca la imagen del caballo blanco, símbolo de nobleza y fuerza.

La segunda elástica del Málaga CF ha sido concebida por hummel como una prenda versátil, que puede lucirse tanto en los partidos en La Rosaleda como en cualquier rincón de la ciudad, en celebraciones o actos cotidianos".

Segunda equipación del Málaga CF para la temporada 25-26. Málaga CF

Precios de la segunda equipación del Málaga CF para la temporada 2025-2026

El precio de cada una de las prendas es el mismo que en el resto de equipaciones de esta temporada, la primera y la tercera.

La camiseta asciende a 80 euros (79,95), el pantalón a 40 euros (39,95), y las medias a 15 euros (14,95).

La talla infantil cuesta 75 euros (74,95) y el kit de niño 80 euros (79,95).

Dónde se puede comprar la camiseta del Málaga CF

La camiseta está a disposición de los aficionados en las tiendas oficiales del club en el estadio de La Rosaleda y en Calle Larios, así como en las tiendas zumbel de la Plaza de la Judería, del Centro Comercial Larios o del Centro Comercial Rincón de La Victoria.

Además, los aficionados pueden adquirir la camiseta en la tienda on-line del Málaga CF.