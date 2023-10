El Málaga CF, obligado a no bajar el nivel

David Larrubia durante el Málaga CF vs. Melilla Málaga C.F.

El Málaga CF arranca este lunes una nueva semana con la mente puesta en el próximo sábado a las 20:00 horas, que será cuando reciba al Real Madrid Castilla en el estadio de La Rosaleda en la jornada 9 de Primera RFEF. Y la afronta con una cosa muy clara tras ocho fechas del campeonato: no puede levantar el pie. Sus rivales, y el objetivo que no es otro que pelear el ascenso, lo obligan a dar el máximo, a jugar al límite cada partido, como repite y repite Sergio Pellicer.

Los blanquiazules sólo ha perdido un partido en las ocho primeras jornadas y han empatado dos, en total, se han dejado solo tiene puntos de 24 posibles, no son malos guarismos. De hecho, son números que de mantenerlos servirán a los de la Costa del Sol para ser estar muy cerca del ascenso si no de conseguirlos. Pero los rivales no levantan el pie, de ninguna de las maneras.

Tras ocho jornadas, el Málaga CF es tercero en la clasificación, y tiene por delante a los dos únicos equipos que no conocen la derrota en lo que va de curso, CD Castellón, único verdugo blanquiazul esta temporada, y UD Ibiza, el conjunto balear con varios exmalaguistas en sus filas y que cayó a Primera RFEF junto al Málaga a final de la pasada temporada.

Esta jornada ambos conjuntos han demostrado la fortaleza que tienen en este momento. El Castellón, al que solo le ha plantado cara el Antequera, contra el que empató en El Maulí, goleó 1-3 al Ceuta, quinto en la clasificación en puestos de playoff y que hasta esta jornada sólo había encajado cuatro goles. De momento, el conjunto de La Plana está marcando un ritmo inalcanzable para el resto de competidores, también para el Málaga, que en Castalia se estrenó en la categoría en la primera jornada de liga cayendo 2-1, aunque también pudo haber conseguido la victoria.

Y el Ibiza le ha encasquetado nada menos que una manita al Recreativo de Huelva, contra el que el Málaga sólo pudo rascar un empate y gracias en la jornada 7 en el Colombino. El equipo de Escassi, Gallar y Javi Jiménez, que la temporada pasada vestían de blanquiazul, tampoco conoce la derrota en lo que va curso.

Tanto Castellón como Ibiza son además los dos conjuntos más goleadores del Grupo 2, con 23 y 20 tantos a su favor respectivamente, muy por encima del resto. El Málaga, con la pólvora mojada a pesar de ser tercero, lleva solo 12.

Por detrás de momento los de Sergio Pellicer tienen al menos un partido de colchón para salvar la tercera posición, ya que el cuartro es el Algeciras con 15 puntos -el Málaga tiene 19-.

El Málaga ya sabe que no habrá tregua.

