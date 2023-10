Si no se puede ganar... (1-1)

El Recreativo de Huelva es un equipo bravo. O eso es lo que demostró frente a un Málaga CF que llegaba imparable al Colombino y al que le enseñó el caramelo primero y supo cómo castigarle después. Supo zafarse de la emboscada el conjunto de Pellicer y sumó un punto, tras un empate a uno con un tanto de Dioni que solo vio él y encendió algunas bombillas cuando saltó al campo.

El empate le sirve al Málaga para seguir segundo, con el Castellón dos puntos más lejos, pero con 16 en el zurrón, sumando en una noche complicada, con una versión mejor de varios jugadores y contra un rival tosco, que no dudó en parar el partido, que fue a la gresca cuando vio la ocasión, y con un Caye Quintana que debía tenerle muchas ganas al que fue su equipo.

Sergio Pellicer apostó por revolucionar el once, más que por el número de cambios, por los futbolistas a los que dejó fuera. Dos intocables como Genaro y Dioni esperaron turno en el banquillo para darle sitio a Manu Molina, que estrenó titularidad, y Dani Lorenzo, que regresaba al once. Así, el sistema era más un 1-4-3-3 que el habitual 1-4-1-4-1. Alfonso Herrero defendió la portería, Gabilondo, Nelson Monte, Galilea y Dani Sánchez, la otra novedad, esperada en este caso, formaron la defensa, la manija la llevaron Molina, Sangalli y Lorenzo, con Larrubia y Kevin en los extremos y Roberto arriba.

El Málaga se fue adueñando del partido poco a poco a base de posición en el campo. En el primer cuarto de hora ya había metido al Recre en su área. Faltaba último pase, pero la iniciativa era malaguista. El Málaga perdía la pelota y presionaba y presionaba, los locales eran incapaces de sacarla, no daban con el faro Caye Quintana, que le dejó un recado innecesario a Sangalli sin que lo castigasen con amarilla.

No tenía efectos el dominio del Málaga, que seguía sin inquietar. Sí lo hizo pasada la media hora Luis Alcalde con un tiro desde fuera del área, muy lejano, que se cargó de peligro. Y un minuto después llegó la más peligrosa. Una falta desde la izquierda del ataque local la despejó mansa Galilea y en el aire la cazó Josiel Núñez, que a la media vuelta y la mandó al larguero. Con poco, el Recre llevó el pánico. Había interpretado bien el Recre su papel en el partido. Cerró bien el dominio malaguista y llegó con peligro cuando pudo.

Para sumar la sexta victoria consecutiva, habría que remar. De hecho, tres pesos muy pesados del equipo estaban fuera del once. Y así se fue una primera parte muy gris del Málaga, con versiones menores de hombres destacados como Sangalli y Larrubia, a los que los de Abel Gómez dejaron sin espacios para la creación.

Lo primero que hizo el Recre nada más salir del vestuario fue darle un mazazo a los de Pellicer. En una contra llevada a trompicones por los locales, que ni Einar, ni Nelson ni Dani Sánchez fueron capaces de interceptar cuando lo tenían a favor, la pelota en última instancia le llegó a las botas de Caye Quintana, que no perdonó. Lo celebró con todo, nada de nostalgia. Mazazo doble. Una defensa de la jugada imperdonable.

El Málaga quedó noqueado. No fue capaz de reaccionar. Solo una falta al borde del área, algo lejana, inquietó al Recre. Se le fue por poco a Kevin. Después del '¡uy!', Dioni y Juanpe al campo por Larrubia y Manu Molina. Lo primero que hizo Dioni fue filtrar un pase para Roberto, que de espaldas se la dejó a Sangalli que entraba. Con un zapatazo la mandó al palo. Había vida.

El malagueño fue activando teclas. Una de ellas de la Gabilondo, que por primera vez llegó con peligro por su banda y puso una pelota peligrosa en el área que acabó en córner. Para entonces el Recre ya llevaba un rato jugando con el reloj. Pero las piernas pesaban, y el Málaga ya no llegaba a la presión, el Recre salía siempre con espacios y llevaba las jugadas con facilidad a la otra área.

Pero sí tenían piernas el de siempre, Roberto, y además la mente limpísima Dionisio Emanuel Villalba Rojano. El cordobés peleó la pelota en la línea de fondo en la zona izquierda del ataque, se la dio a Dioni que de espaldas se orientó con el control y la metió por un hueco que no vio nadie. Solo él, uno de los goleadores históricos de la Primera RFEF. Locura entre los 1.500 malaguistas. Un cuarto de hora por delante.

La respuesta fue otra contra del Recre, que Herrero esta vez sí evitó que acabara en la red tapando el tiro de Iago Díaz. No se arrugaron con el tanto los locales. Todo lo contrario, cortaron cualquier atisbo de ir a más del Málaga y Alfonso Herrero apunto estuvo de cometer una pifia que pudo acabar en penalti. Pero resolvió a tiempo. Kevin intentaba dar réplica por el Recre, todo lo contrario que la defensa malaguista, no se andaba con chiquitas. No dejaba avanzar los blanquiazules. Lo mismo que hicieron con Kevin lo hicieron con Loren. El balón parado no funcionaba tampoco. Hasta que casi funcionó. Kevin puso un córner al primer palo para que Juanpe la peinara. La pelota se fue al larguero. Hubiese sido quizás demasiado premio, hubiese sido la sexta victoria consecutiva. Solo fue un punto. El Málaga sigue segundo, con 16 puntos, y tiene dos partidos en La Rosaleda. Supo reaccionar, aunque le costó, contra un rival que no dio una batalla por perdida.

