La intervención de Pellicer tiene su efecto en el Málaga CF

No debió gustarle mucho a Sergio Pellicer lo que vio la semana pasada en Castalia. El entrenador del Málaga CF no tardó en modificar su idea inicial de la temporada y en la segunda jornada de la Primera RFEF ya intervino de manera notable en el once que jugó contra el Atlético de Madrid B el pasado sábado en el estadio La Rosaleda.

Algunos eran esperados, pero otros fueron arriesgados y además le salieron bien al entrenador del Málaga, que vio como su equipo mejoró las prestaciones de la inauguración y, sobre todo, mejoró su versión en ataque. Fueron un total de cuatro cambios con respecto al debut los que introdujo el entrenador malaguista.

¿El resultado? Un equipo que fue capaz de convencer a los suyos, con más claridad de ideas cuando llegaba en ataque y que además encontró un guiño del destino con el cabezazo de Einar Galilea, que se fue para dentro.

Uno de los cambios era esperado y otro obligado. Los otros dos fueron una sorpresa. La entrada de Nelson Monte en lugar de Juande era lo previsible después de haber hecho ese mismo cambio en el descanso de Castalia. El portugués dio más fiabilidad que la mostrada por el capitán blanquiazul.

El otro cambio fue obligad. Dani Lorenzo, a la postre uno de los mejores, tuvo que coger el sitio en la medular que dejó Juanpe, con una fractura nasal que le ha impedido entrenarse durante toda la semana. El marbellí demostró que puede ser uno de los futbolistas que más crezca a lo largo del curso y que su papel en este equipo va a ser determinante.

Las otras dos novedades fueron las que sorprendieron y cambiaron el perfil del equipo, ya que el sitio en el once lo ocuparon dos 'jugones' para plantarle cara a un rival con el talento que acostumbran a tener los filiales. Kevin y Larrubia cogieron el sitio de Juan Hernández y Sangalli, que parecía indiscutible y se ha caído del once a las primeras de cambio.

Larrubia fue uno de los primeros protagonistas del choque, robando y asistiendo a Roberto en el primer gol del Málaga en La Rosaleda.

La apuesta de Pellicer por el talento joven fue un acierto sobre el césped que habrá que ver si tiene continuidad en otros escenarios. El próximo, el domingo 10 contra el Atlético Baleares.

