El Málaga CF mira más arriba del Racing para salvarse

El Málaga CF tiene la permanencia a cinco puntos, seis con el goalaverage perdido contra el Racing de Santander, el equipo que marca la frontera con el descenso. Pero además de a los cántabros, el malaguismo espera que caigan algunos equipos y se metan en problemas, uno de ellos, su rival de este lunes, el Huesca, al que de ganarle dejaría a cinco puntos.

Las dinámicas son importantes en el fútbol, en los deportes de equipos en general, y esa es una baza que juega el conjunto blanquiazul para que le pelea sea con alguien más que contra el Racing de Santander, al que se aspiraba a dejar dos puntos tras la victoria en Lugo. Pero el triunfo de los cántabros contra el Granada, que se jugaba el liderato en El Sardinero, trastocó los planes malaguistas, que ya mete en las cábalas de la permanencia a equipos como el propio Huesca, el Leganés o el Villarreal B, casi sacando de la ecuación al Racing, que está mostrando pocas debilidades a pesar de vivir en el alambre.

La situación, desde el Huesca hasta el Málaga es la siguiente: Huesca, 47 puntos; Leganés y Villarreal B, 46 puntos; Sporting, 45 puntos; Racing de Santander, 44 puntos; Málaga, 39 puntos. También está el Tenerife con 47 puntos, pero con los canarios el goalaverage está perdido.

De todos estos equipos implicados, el Málaga suma cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Es el que mejores números tiene en esa mini-Liga de las cinco últimas jornadas. El Racing tiene tres derrotas y dos victorias. El Sporting, dos victorias, dos empates y una derrota. El Villarreal B, dos empates y tres derrotas. El Leganés, como el Racing, tres derrotas y dos victorias. Y el Huesca, una victoria, dos empates y dos derrotas.

Ahora, quedan 15 puntos en juego, y hay algunos enfrentamientos directos entre estos equipos, como el propio Málaga vs. Huesca, Leganés vs. Huesca o Villarreal B vs. Sporting. Además, todos los equipos se miden en alguna de las cinco jornadas que les quedan a los candidatos al ascenso directo, como el mismo Málaga, que en la penúltima jornada visita al Alavés en Mendizorroza.

Sobre el papel, el Málaga además es el que mejor calendario tiene en los últimos cinco partidos, y el momento en el que se encuentra el equipo, el mejor de la temporada, con muchos jugadores enchufados y con una afición enchufadísima cuando peor están las cosas, puede hacer dudar a rivales que se creían fuera de peligro y se pueden ver con el agua al cuello en las últimas jornadas.

Para eso, hay que seguir ganando partidos, el siguiente contra el Huesca el lunes en La Rosaleda sin ir más lejos.

