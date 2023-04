En qué canal televisan el Lugo vs. Málaga de Segunda División: tv, online, streaming, gratis

La esperanza del Málaga, que ha ganado tres de sus cuatro últimos partidos -entre ellos los dos más recientes-, necesita alimentarse de tres puntos en su visita al colista, el Lugo, en un partido que puede sentenciar matemáticamente al 'decano' de LaLiga SmartBank.



El Málaga, a cinco puntos de la permanencia, con solo ocho triunfos en 36 partidos, se aferra a las matemáticas y a las opciones de conseguir la salvación, para lo que deberá ganar como mínimo cinco de los seis partidos que restan, empezando en Lugo, que aunque está prácticamente descendido, no se dará por vencido.



El conjunto malaguista, con los dos últimos triunfos consecutivos, hacía un año y medio que no enlazaba victorias, ahora cree en el 'milagro', pero no tiene margen de error y el único resultado que le vale es ganar.



Las estadísticas a domicilio para el Málaga son un lastre, ya que solamente ha ganado dos partidos, ante el Mirandés (1-3), en la tercera jornada de LaLiga SmartBank, y frente al Villarreal B (1-2), hace dos jornadas.



El Málaga no va a estar sólo en Lugo y sentirá el apoyo de los seguidores que en un número de más de medio millar cruzarán en siete autobuses, coches particulares y en avión, los más de mil kilómetros que se separan ambas ciudades.



El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, tendrá la baja de Lago Junior, del centrocampista Luis Muñoz, con problemas físicos, y del guardameta habitual suplente Manolo Reina, que fue expulsado en el partido de la pasada jornada contra el Cartagena (1-0), por lo que será sustituido por el portero del filial Carlos López.

Dónde ver el Lugo vs. Málaga de Segunda División: horario, televisión, on line, streaming y gratis

PARTIDO Lugo vs. Málaga FECHA 23 de abril de 2023 ESTADIO Anxo Carro, Lugo HORA 14:00 TELEVISIÓN LaLigaSmartBank (M54 O118); Amazon Prime

Sigue los temas que te interesan