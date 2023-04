En qué canal televisan el Málaga CF vs. Cartagena: televisión, streaming, gratis, on line

El Málaga CF juega este domingo en La Rosaleda contra el Cartagena un partido en el que los locales, con dos victorias en los últimos tres partidos, apuran sus remotas opciones para la salvación ante un rival en racha que ha firmado un nueve de nueve para meterse de lleno en la pelea por la promoción de ascenso, situado en la sexta plaza.



El Málaga todavía cree en el milagro de la permanencia, a ocho puntos cuando restan siete partidos, y no puede fallar si quiere contar con alguna opción aunque mínima.



El conjunto malagueño, antepenúltimo con 33 puntos, consiguió prolongar la agonía en la pasada jornada al ganar a domicilio al Villarreal B (1-2), segundo partido que venció como visitante, aunque los demás equipos que tienen el mismo objetivo como el Racing, Oviedo, Sporting o Leganés no erraron y lograron la victoria.



La situación es muy comprometida, pero los mensajes que lanzan desde el club malagueño son de quemar las pocas posibilidades que tienen, y todo pasa por ganar los cuatro partidos que le restan en La Rosaleda e intentar sorprender a domicilio en alguno de los que tiene que visitar.



El compromiso, empezando por el Cartagena, es muy difícil, ya que se enfrenta a un equipo que se encuentra en la sexta posición, que busca disputar la fase de ascenso y que lleva ganados los tres últimos partidos; y además los malaguistas, en lo que va de temporada, todavía no ha enlazado dos triunfos consecutivos.



Será una ocasión especial para dos exjugadores del Cartagena ahora en las filas malaguistas, el delantero Rubén Castro y el centrocampista Álex Gallar, que no está participando en exceso por sus problemas físicos.



El técnico malaguista Sergio Pellicer, tiene la baja del centrocampista Lago Junior, con una lesión muscular en el aductor mediano de la pierna derecha.

Dónde ver el Málaga CF vs. Cartagena: televisión, streaming, gratis, on line

PARTIDO Málaga CF vs. Cartagena FECHA 15 de abril de 2023 ESTADIO Estadio La Rosaleda, Málaga HORA 18:30 TELEVISIÓN LaLigaSmartBank (M54 O118); Amazon Prime

