Pepe Mel: "Nuestros errores son futbolísticos, no de cabeza"

Pepe Mel está rizando el rizo para buscar una reacción de su equipo, el Málaga CF, colista de Segunda División y que tampoco levanta cabeza desde su llegada al banquillo. En Cartagena le dará la oportunidad a algunos jugadores menos habituales y además empezará a trabajar con el equipo la psicóloga Patricia Ramírez, que ya estuvo en el staff del técnico malaguista cuando dirigió al Real Betis, a pesar de que, a su juicio, lo que está condenando al conjunto blanquiazul son errores futbolísticos, "no de cabeza".

En la rueda de prensa previa al partido que juega el Málaga CF este jueves en Cartagonova a partir de las 19:00 horas, el entrenador blanquiazul ha explicado que dedicado los días después del partido del Eibar a intentar corregir los errores que están teniendo sus jugadores partido tras partido, manteniendo charlas con cada uno de ellos y pidiéndoles que piensen en qué pueden mejorar de manera individual para mejorar el rendimiento del colectivo.

Mel ha lamentado que contra el Eibar el equipo quedase "retratado por un error colectivo", por lo que han "dedicado los días que han pasado a revisar todos los errores que nos han penalizado".

Esos errores los resume Mel en "decisiones futbolísticas". "Si somos capaces de tener buenas decisiones futbolísticas, vamos a dar un salto cualitativo importante".

En cuanto a la situación en la que se encuentran los jugadores tras la nueva derrota que los deja colistas, el técnico ha dicho sentirse "orgulloso del grupo", y cree que, en lugar de darle descanso el lunes como tenía previsto, "lo mejor era reunirnos todos. Que por nosotros no quede". Para ello, desde el cuerpo técnico se ha intentado "dar las herramientas para cambiar la dinámica", y los jugadores "confían en mi plenamente, en el mensaje que les doy". "Les veo trabajar, la rabia que tienen, el deseo de que venga el siguiente partido".

Tras el encuentro contra el Eibar, Pepe Mel dejó en el aire la posibilidad de cambiar cosas. "Cuando uno sale después de tener un chasco deportivo piensa en hacer mil cosas. Pero la naturalidad, hacer las cosas con coherencia es lo mejor. Tenemos que solucionar son los errores que nos matan".

Asegura el entrenador del Málaga sentirse "fuerte" de ánimo, porque "alguien que va al frente de un grupo de personas no se puede permitir el lujo de no estar fuerte. En el momento en el que llegas a casa ya estás pensando en el siguiente partido". Esa fortaleza de Mel deriva de que el Málaga tiene "herramientas futbolísticas" para voltear la situación en la que se encuentra.

Entre esas herramientas, ha anunciado que en Cartagena "haremos cosas diferentes con gente diferente", porque tiene que utilizar a toda la plantilla. "Voy a perder la credibilidad si ante no ganar soy machacón con los mismos. Es momento de dar oportunidades a gente que mañana va a tener una buena opción para demostrar que son una solución".

Y otra herramienta que va a poner a disposición de sus jugadores será la de la psicóloga Patricia Ramírez, con la que ya estuvo en el Real Betis. "El gabinete de Patricia va a estar conmigo cada día de partido".

Ha variado el discurso del entrenador del Málaga respecto a los objetivos a corto plazo. Ha pasado de decir que el equipo tiene que empezar a sumar de tres en tres, a desear al menos sacar un punto. "Por algo hay que empezar".

Uno de los problemas del Málaga está siendo la falta de gol. Aunque el técnico madrileño se centra más en intentar dejar la portería a cero, porque "en los tres últimos partidos que hemos jugado hemos tenido más ocasiones del rival".

Para el choque de este jueves se caen de la convocotaria tanto Fran Sol como Bustinza. Según ha anunciado el técnico, ambos han pasado un proceso estomacal y no están disponibles. Vuelven Luis Muñoz, Genaro, Pablo Chavarría y Andrés Caro.

Sobre el rival, el Cartagena "es un equipo que me gusta hace tiempo, lo están haciendo muy bien. El año pasado casi se meten en playoff y continúa el grueso de ese equipo. Es un equipo que quiere ser protagonista, no se salta las transiciones en el centro del campo, no utiliza el juego directo, tienen jugadores interesantes... Va a ser un partido bonito de Segunda División".

Sigue los temas que te interesan