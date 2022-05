El 1x1 de la temporada: Muchas decepciones en la plantilla del Málaga CF

Una vez finalizada la temporada del Málaga CF, EL ESPAÑOL repasa cómo ha sido el desempeño uno por uno de los jugadores blanquiazules a lo largo de una temporada en la que el equipo no ha respondido a las expectativas, consiguiendo la permanencia en la penúltima jornada de Liga en función de otros resultados.

Así han estado los jugadores del Málaga CF:

1. Dani Barrio

Tras alternar la titularidad con Juan Soriano la temporada pasada, este año partió como el portero titular del Málaga. Pero los errores y las ganas de José Alberto de mandarlo al banquillo por Dani Martín, su portero de confianza, lo relegaron a la suplencia. Cuando llegó Natxo González, le dio galones bajo palos pero tampoco mostró seguridad. Pablo Guede lo volvió a relegar al banquillo y no le dio ni el partido de Lugo, sin nada en juego. Pero un golpe de calor de Dani Martín en el calentamiento le permitió despedir la temporada jugando el que será su último partido en el Málaga CF, ya que acaba contrato el 30 de junio.

2. Víctor Gómez

¿Cómo ha dejado el Espanyol a Víctor Gómez? Esa era la pregunta que sobrevolaba en La Rosaleda al inicio del curso, que observaba asombrada las prestaciones de un lateral internacional sub-21 que era un avión por la banda derecha. Poco a poco se fue desinflando junto con el resto del equipo y la pregunta empezó a tener respuesta. Sin mácula reseñable en el rendimiento, no ha terminado de ser el jugador determinante que se esperaba al principio.

3. Javi Jiménez

El lateral izquierdo ha sido una de las posiciones en las que más ha flaqueado el Málaga CF a lo largo del curso. Javi Jiménez ha sido el titular por delante de Cufré, una de las mayores decepciones del curso. Con exceso de pundonor, su rendimiento en cifras no ha sido reseñable, con pocas aportaciones en ataque, una zona que ha pisado muchas veces a lo largo del curso, pero sin mucho tino con el balón en los pies. Ha acabado la temporada lesionado y se ha perdido los últimos cinco partidos. En ese tramo se ha colado Víctor Olmo, lateral del Atlético Malagueño, que puede ser una seria competencia la próxima temporada.

4. David Lombán

Uno de los capitanes del equipo al que le ha costado entrar en el once. No fue protagonista en la primera mitad del campeonato. Ha jugado 18 partidos como titular este curso y ha hecho notar su experiencia en contraposición con otros compañeros de zaga. En los últimos ocho partidos, dirigidos por Pablo Guede, ha perdido protagonismo y no ha aprovechado las lagunas que ha tenido en el equipo en el centro de la defensa para convertirse en un líder sobre el verde.

5. Juande

El líder de la zaga malaguista. De los pocos que se ha salvado de la quema y no ha sido cuestionado en ningún momento. El cordobés rindió a muy buen nivel hasta que cayó lesionado en la jornada 17 contra Las Palmas. A la postre, la última gran tarde del Málaga esta temporada en La Rosaleda. Volvió esporádicamente, pero se resintió de la lesión y su último partido fue contra la SD Ponferradina en la jornada 31. Se le ha echado mucho de menos. Es la gran esperanza del Málaga a corto en el centro de la defensa.

6. Ramón

Parecía que le había llegado su momento, pero no ha terminado de coger vuelo durante el campeonato. Mermado por las lesiones, el de Órgiva ha sido un buen complemento en el centro del campo del Málaga, pero tardó en hacerse con la titularidad, que después perdió cuando el equipo no terminaba de carburar en la época de Natxo en el banquillo. Las lesiones han vuelto a castigarle en el último tramo del curso y Pablo Guede no ha podido contar con el ‘6’ como le hubiese gustado.

7. Paulino

Empezó protagonizando varios highlights del Málaga CF pero se ha ido diluyendo como un azucarillo. Fue indiscutible y goleador en los primeros partidos, pero sus apariciones en el once se fueron espaciando conforme avanzaba la temporada. Lo mismo que su incidencia en el ataque. Se le ha acusado de ‘chupón’. Sus jugadas arrancaban con una expectativa que no estaban acordes con el desenlace de las mismas. Aun así, ha sido el segundo máximo goleador del equipo con cuatro goles. Solo gozó de la máxima confianza con José Alberto.

8. Luis Muñoz

El capitán en torno a quien giraba el proyecto del Málaga 2021-2022. Pero una rotura del cruzado de la rodilla izquierda tiró por los suelos cualquier planificación. Era la jornada 7 y quedaba toda la temporada por delante. Fue líder mientras estuvo y fue el oxígeno que necesitaba el equipo en el partido contra el Tenerife en el Heliodoro, reapareciendo siete meses después y poniendo su salud en juego. Un compromiso que lo hacen aun más capitán de un equipo que lo ha necesitado muchísimo.

9. Brandon Thomas

El Pichichi del equipo con nueve goles. Se estancó de cara a portería en los últimos partidos y no pudo igualar sus mejores números de doce goles en un curso. Brandon no se ha ahorrado una gota de energía cada vez que ha estado sobre el campo. Otra cosa es la productividad que le ha sacado a las situaciones de peligro que ha generado. Se ha hablado de él también en lo extradeportivo, pero su entrega en el campo está fuera de toda duda. Acaba contrato el 30 de junio y se baraja la posibilidad de renovarle.

10. Jairo

Era su segunda temporada de blanquiazul y parece que será la última. El sevillano no ha sido capaz de convencer a La Rosaleda. Esta temporada fue protagonista sobre todo en la época de Natxo González, donde desde la banda derecha proporcionaba equilibrio al sistema del técnico vitoriano. De nuevo, su aportación ofensiva ha sido escasa y no se ha ganado la renovación. Una lesión muscular lo ha apartado del equipo en las últimas jornadas.

11. Hicham

Una foto en Instagram estando en la playa una hora antes del Lugo-Málaga de la última jornada del campeonato, con el equipo en entredicho después de la forma de conseguir la permanencia, ha sido la puntilla a su etapa como malaguista. Bajo el paraguas de las lesiones se ha perdido toda la temporada, pero la realidad es que el marroquí no ha estado preparado en ningún momento para jugar en el Málaga. Sólo se le recuerda un buen rato en Eibar cuando dio una asistencia de gol. Su etapa en el Málaga es historia.

12. Pablo Chavarría

Se esperaba su reaparición como agua de mayo después de caer la temporada pasada cuando mejor estaba. Se le guardó un hueco entre los delanteros en la plantilla, pero el argentino ha estado muy lejos del nivel que se esperaba. El mismo día en que volvía a los terrenos de juego tras la intervención en el cruzado, una lesión muscular volvió a sacarlo de la rotación durante dos meses más. Nunca ha vuelto a ser el mismo y solo ha sido titular en cuatro ocasiones.

13. Dani Martín

Ha despejado las dudas que había sobre él en el tramo final de la temporada. Especialmente en el partido de Tenerife, donde el Málaga certificó más de media permanencia. Fue el portero de José Alberto, dejando muchas dudas, y ha sido el portero de Guede. Solo la llegada de Natxo al banquillo lo apartó de la titularidad. Volverá al Betis, desde donde llegó cedido. El propio Dani Martín reconoció sus errores en el primer tramo de la temporada y ha sabido revertir la situación.

14. Alex Febas

De los pocos que se puede llevar un aprobado esta temporada. Llegó en el mercado de invierno y ha rendido a buen nivel tanto en el centro del campo, como escorado a la izquierda y de segundo delantero. Se hizo con la titularidad prácticamente desde que llegó al equipo cedido por el Mallorca y ahora se ve como una prioridad para el Málaga ejecutar la opción de compra. Uno de los jugadores con más calidad de la plantilla.

15. Antoñín

Su historia con el Málaga ha acabado de la peor manera. Un acto de indisciplina en el peor momento de la temporada provocó que fuese apartado del equipo con la amenaza del descenso cada vez más cerca. La filtración de un vídeo en que aparecía jugando una pachanga de fútbol sala con amigos ha emborronado una temporada que tampoco estaba cerca de lo que se esperaba de Antoñín, que regresó como el hijo pródigo. Tres goles y tres asistencias en treinta comparecencias, diecisiete como titular, son sus números en un Málaga en que estaba llamado a ser un hombre importante, algo que llegó a conseguir en algunos partidos. Volverá al Granada, club al que pertenece.

16. Genaro

Empezó generando muchas dudas pero dos goles, siempre los goles, consecutivos le dieron otro perfil. Se ha ido convirtiendo en uno de los líderes del equipo, tanto dentro como fuera del campo. Ha sido una pieza clave del Málaga, a pesar de que una lesión de menisco lo ha tenido tres meses fuera de la circulación. Guede ha llegado a probarlo de central en un par de ocasiones para mejorar la salida del balón. Ha renovado dos años más con el Málaga.

17. Peybernes

Una de las grandes decepciones de la temporada. Llegó para liderar la defensa y ha salido en la foto de muchos goles durante la temporada. Demasiadas pérdidas de concentración a lo largo de los partidos y muchos aspavientos se han impuesto a cualidades como la determinación y la velocidad del central francés, que ha anotado dos goles durante el curso. Uno de ellos, el de la victoria contra el Fuenlabrada. Tiene una temporada más de contrato para convencer al malaguismo.

18. Álvaro Vadillo

Llegó en el mercado de invierno y ha sido uno de los jugadores más determinantes en los últimos partidos del campeonato. El gaditano ha cogido la bandera del ataque malaguista cuando el equipo tenía el agua al cuello y ha anotado tres goles. Antes había dado dos asistencias. El futbolista cedido del Espanyol ha sido uno de los que con más claridad han mirado siempre a la portería contraria. Con Guede ha sido un fijo.

19. Jozabed

La brújula del Málaga que cayó en el peor momento. Uno de los mejores con mejor pie de la plantilla, ha sido imprescindible para todos los entrenadores en el centro del campo blanquiazul. Cuando se lesionó a la media hora contra el Real Oviedo, llevaba once partidos consecutivos jugando los noventa minutos, su racha más larga desde que es profesional. Esa es una muestra de su importancia. Quizás le ha faltado ser algo más decisivo en ataque.

20. Ismael Casas

Inédito casi toda la temporada, Pablo Guede ha tenido que tirar de él en el peor momento y ha rendido a gran nivel. Suplió a Víctor Gómez cuando se tuvo que ir con la selección sub-21 y ha sido un recurso de urgencias para el centro de la defensa en alguna ocasión. Se ha mostrado seguro en defensa en los partidos que el Málaga CF se jugaba la continuidad en Segunda División.

21. Adrián López

Una incorporación de urgencias para los últimos diez partidos del curso, solo ha participado 35 minutos repartidos en dos partidos. Una lesión le ha impedido cumplir con el propósito para el que fue fichado, ya que ha estado fuera los últimos siete partidos.

22. Sekou Gassama

Era la guinda al proyecto. El ‘9’ del equipo. Y ha sido la gran decepción. Fuera de forma todo el campeonato solo ha sido importante en el partido contra la UD Las Palmas en La Rosaleda, cuando un cabezazo suyo en los últimos instantes dejó los tres puntos en casa. Ningún entrenador ha confiado en Sekou, que estaba llamado a marcar las diferencias. El delantero cedido por el Valladolid solo ha marcado tres goles y, en ningún momento, ha dado siquiera la sensación de pelear la titularidad.

23. Escassi

Uno de los líderes del equipo que ha jugado pasado de revoluciones en más de una ocasión, lo que ha costado perderse demasiados partidos. La manera de jugar del Málaga con José Alberto le perjudicó en este sentido, cuando se encontraba muy solo en el juego de contención. Capital en este equipo, Guede ha apostado por él de central en la recta final de la liga. Nunca llegó a consolidarse como pareja con Genaro en el centro del campo. Ha sido el más duro en la autocrítica que el Málaga ha resuelto la permanencia.

24. Cufré

Otra de las grandes decepciones de la temporada. El argentino ha sido el lateral izquierdo suplente del equipo, superado por Javi Jiménez. Teniendo además un arma como su golpeo a balón parado, no ha sido capaz de pelearle el puesto a Jiménez. Para más inri, también ha sido superado por Víctor Olmo, del Atlético Malagueño, para suplir a Javi Jiménez, lesionado en los últimos cinco partidos.

26. Ismael Gutiérrez

Con ficha del filial, su fichaje fue pensado para que formara parte del primer equipo. Pero nada más lejos de la realidad. Solo ha participado en cinco partidos, el último, en la jornada 22.

29. Loren Zúñiga

Reclamado sobre todo cuando al Málaga CF peor se le pusieron las cosas, la perla de la cantera malaguista no ha convencido a ninguno de los entrenadores para que le den minutos en el primer equipo. Ni sus buenas prestaciones en la segunda vuelta con el Malagueño ni su llamada con la Selección española sub-19 ha sido el impulso para que Loren tuviese más protagonismo. Guede le dio una oportunidad en el once en Lugo, con todo ya decidido.

37. Kevin

Se comía el mundo en los primeros partidos y puso el listón altísimo. Conforme ha avanzado la temporada, se ha ido alejando de ese listón y ha terminado por desaparecer con Guede, que lo indultó en Lugo. Fue indiscutible en el arranque de la temporada y era uno de los jugadores más claros con la pelota en los pies. Podía pasar algo cuando tenía el balón. Pero esa sensación fue decayendo con el paso de los partidos, lo mismo que sus minutos en el campo. Fue utilizado tanto en la derecha como en la izquierda. Tiene mucho camino por delante.

39. Roberto

Otro de los que se salva. Su entrega y su briega con los defensas contrarios siempre que ha estado sobre el césped lo han hecho ser más protagonista de lo esperado al inicio de la temporada. Eso sí, en su debe está la baja cifra de goles, solo dos, siendo muchos partidos el nueve del equipo. Ha ido perdiendo protagonismo conforme avanzaba la temporada.

42. Dani Lorenzo

Ha tenido solo cuatro apariciones en la temporada. Suficientes para saber que será un hombre importante en el Málaga que viene. Primero en Eibar, después en la derrota en casa contra el Leganés, y luego en los duelos más importantes de la temporada contra Tenerife y Burgos. Guede le dio responsabilidades en el centro del Málaga CF y las asumió como si fuera un veterano. El técnico argentino ha dejado claro que es una de sus debilidades.

43. Víctor Olmo

‘Pepino’ irrumpió por necesidad en La Rosaleda contra el Oviedo, adelantando a Bryan Cufré, que era el jugador llamado a sustituir a Javi Jiménez, lesionado. Pero Olmo, ‘Pepino’ como lo llama Guede, ha cumplido con creces en los tres partidos que ha jugado, mostrando mucho desparpajo en la banda izquierda.

