Guede pide perdón a la afición por las "maneras" de conseguir la permanencia

Pablo Guede ha pedido perdón a la afición del Málaga tras el partido que su equipo ha perdido contra el Burgos por 0-1 a pesar de que se haya conseguido la permanencia. “Hay que pedirles perdón, se comportaron como la gran afición que son y nosotros no fuimos capaces de corresponderles con lo mismo. Esa es la verdad”.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Málaga ha dicho tener sentimientos encontrados por conseguir la permanencia y por la forma de conseguirlo y calificó el partido como el pero del Málaga desde que él está en el banquillo.

Permanencia: “Los sentimientos son encontrados estamos con la satisfacción de haber salvado al equipo, pero en las maneras no logré en casa lo que hicimos bien fuera”. “Pasó lo que viene pasando. Acá en casa no controlamos los momentos como los controlamos fuera. El fútbol te pone donde te mereces. Nosotros merecíamos salvarnos pero de esta manera. Sin ganar delante de tu afición. Y eso es triste, y más como se volcaron con nosotros. Cuando llegué se me caían las lágrimas. Después de toda la temporada no pudimos corresponderles dentro de la cancha, eso me duele en el corazón”. “Feliz porque un año más estamos en Segunda, pero las maneras no fueron”.

Partido: “No tuvimos la fluidez que teníamos que tener en nuestra casa. Se les pone el partido de cara con el cero uno. No fuimos capaces de contrarrestar cuando ellos se metieron atrás defendiendo todos. No encontramos la forma de romper su defensa. De ahí viene apresurarse. Era un partido para tener mucha paciencia pasara lo que pasara. No tuvimos la paciencia ni la lucidez que correspondía en este partido tan importante. No hay que darles más vueltas al tema”.

"En los últimos diez minutos pedir colgar balones cuando medía a Loren y a Sekou. Por dentro era imposible”. “Este es el peor partido de todos por lejos. Luego siempre estuvimos en pelea”.

Recibimiento: “Quería trata de mantener a los jugadores al margen porque yo sé lo que es esto. Las emociones hay que saber manejarlas”.

Reacción del público: “Con la cabeza gacha, llevan razón. No podés reaccionar de otra manera”. “Sabes lo que duele no ganar en casa, no darle a la gente el triunfo que la gente se merece. Hay que juntar energías”.

Futuro: “Esto es un trabajo de equipo y hay que ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No tengo ni idea de lo que es el límite salarial. Tenemos bastante tiempo para desarrollar con garantías la temporada que viene”. “Estar en el Málaga es el reto más importante de mi vida, porque es el club que amo. Es un reto hermoso”.

