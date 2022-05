El Málaga CF echa el telón en Lugo a un curso para olvidar y para aprender

El Málaga C.F echa el telón en Lugo a una temporada en la que ha acabado abucheado por los suyos en el partido que certificó la salvación y que ha dejado cuestionado hasta a Manolo Gaspar, ídolo hasta hace poco por su gestión en la dirección deportiva. Solo parece salvarse Pablo Guede, que llegó a ocho jornadas del final y que ha cumplido, no de la mejor manera, el objetivo de la permanencia. En él tiene sus esperanzas puestas el malaguismo.

El epitafio lo pondrá un partido sin nada en juego en el Anxo Carro, el escenario donde el Málaga empezó su camino por Segunda División hace cuatro temporadas y que se está haciendo más largo de lo deseado. Era un Málaga N’Diaye, Blanco Leschuk, Luis Hernández o Pau Torres.

Este sábado, a partir de las 18.15 horas, el Málaga escribirá su última página de una temporada en la que ha logrado la permanencia a falta de una jornada, cuando en los primeros meses se soñaba con el playoff de ascenso.

Habrá que esperar a unas horas antes del duelo para conocer la alineación para comprobar si Pablo Adrián Guede, intervencionista en el once blanquiazul desde el primer día, apuesta por los menos habituales para despedir la temporada o saldrá con los mejores para ganar, como dejó claro que era su deseo tras la derrota contra el Burgos. “Yo quiero ir a Lugo a ganar”.

Una victoria podría suponerle al Málaga adelantar al menos un puesto en la tabla, ya que sumaría 48 puntos y el Lugo se quedaría con 47.

No podrá contar de todas todas con los lesionados habituales de este final de temporada como son Hicham, Jozabed, Javi Jiménez, Juande y Adrián. Tampoco viajará a Lugo el capitán Luis Muñoz, con una sobrecarga en el cuádriceps, y con el que es arriesgado forzar después de su reaparición en dos partidos clave tras siete meses en el dique seco. Vadillo, que esta semana ha sufrido una reacción alérgica, también ha entrado en la lista de 22. Antoñín sigue castigado y Lombán y Cufré tampoco forman parte de la expedición en la que se ha colado el centrocampista del Atlético Malagueño Álex Rico.

Así, de los no habituales que podrían entrar en el once están Dani Barrio en la portería, Paulino, Jairo, Roberto o Sekou Gassama. El resto de disponibles han sido habituales en los once de Pablo Guede, incluido el máximo goleador blanquiazul, Brandon Thomas, que vuelve tras un partido de sanción. También podría tener protagonismo en Lugo el reclamado Loren Zúñiga.

Con esta convocatoria, Guede ha adelantado en la rueda de prensa previa al partido que habrá minutos para jugadores a los que no se los ha podido dar en estos siete partidos que ha dirigido al Málaga.

El Anxo Carro es un escenario que se le da bien al Málaga. En cuatro visitas ha obtenido dos victorias, un empate y una derrota.

En ese escenario espera un Lugo que prepara la despedida de tres de sus capitanes: Carlos Pita, Iriome y Seoane.

Los gallegos han ganado ocho partidos como locales, han empatado otros ocho y han perdido cuatro. El hombre más peligroso del equipo adiestrado por Rubén Albés es Carrillo, que con nueve tantos es el que tira del carro del Lugo. Son los mismos goles que Brandon Thomas.

El colegiado del encuentro será De la Fuente Ramos, del colegio Castellano-leonés, y que ha dirigido al Málaga CF en tres ocasiones. Un empate a dos en Ibiza, victoria en La Rosaleda frente a la Real Sociedad B y derrota hace cuatro jornadas en Las Palmas.

Será el fin de un curso en el que el Málaga no ha terminado de engancharse a la competición en ningún momento de la temporada y en el que ha estropeado el idilio que se formó en los primeros partidos en La Rosaleda con su afición, que terminó despidiendo al equipo con una bronca contra el Burgos.

Cuando acabe el choque, el Málaga CF, con entidad, tendrá que hacer un examen de conciencia para no caer en los errores que han llevado a esta situación al equipo malaguista. Lugo puede ser el primer paso del nuevo Málaga.

