Punto de oro del Málaga CF ante el Sporting para recuperar el fortín (2-2)

Por los pelos porque el Málaga CF no se merecía salir esta noche de su feudo sin obtener la recompensa de un punto como poco. No ha recuperado la victoria como local, pero este empate ante el Sporting de Gijón (2-2) deja atrás la racha de derrotas en La Rosaleda. Solo un derechazo de Ramón en el minuto 87 pudo sacudir la muralla rival en un partido que tuvo dos penaltis y que se vio muy interrumpido por multitud de tarjetas amarillas. No es un gran resultado visto el gran nivel en muchos momentos, pero sí que deja un buen sabor de boca de lo que está por venir.

Volvieron al once titular los del equipo invencible en La Rosaleda en el inicio de la temporada y se notó desde el principio. Regresaron Juande, Kevin y Roberto a la titularidad y el equipo batalló como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sin embargo, lo más importante es que ellos mismos fueron sustituidos y los jugadores que entraron ofrecieron la misma intensidad para un conjunto blanquiazul que tuvo que remontar en dos ocasiones.

Quienes no jugaron desde el principio fueron los recientes fichajes. Desde el minuto 46 saltó Aleix Febas para liderar el centro del campo junto a Ramón y más tarde junto a Jozabed, y Álvaro Vadillo dio muestra de la peligrosidad que llevan sus centros. Todos demostraron un buen nivel. Faltó mayor contundencia en la zona ofensiva, es la única pega que se le puede sacar al pega al equipo porque no cometió excesivos errores tal y como había pasado en otras ocasiones. Aunque el punto deja a seis el play off.

Si uno de los objetivos de José Alberto era volver a ser ese equipo con la presión alta desde el inicio, lo consiguió. El Málaga CF hizo suyo el balón, controló la situación y fueron locales las primeras ocasiones de peligro. Pero no el gol. No es la primera vez que le ocurre porque lo importante es que el balón entre en la portería y quien se encargó de hacerlo fue Djuka en un penalti cometido por Kevin en un pisotón a un rival (0-1). Y al igual que fue claro el contacto del canterano, también lo fue en el área rival. Gragera trató de despejar el balón contactando con la pierna de Escassi y Brandon convirtió la pena máxima (1-1).

Volvió la igualdad al marcador y al reparto de la posesión. El conjunto asturiano dio un par de pasos hacia delante en su posesión en el campo. La batalla se estableció en el centro del terreno de juego y el partido tuvo poca continuación por las faltas. Pero el Sporting se sintió cómodo en este contexto y cada vez que pudo correr al espacio generó mucho peligro. Tanto que no necesitó de ocasiones complejas, sino que le bastó un centro envenenado de Kravets desde la banda izquierda, sin saber él mismo cómo, para que se colara en la portería de Dani Martín al filo del descanso. Cometiendo menos errores, pero se volvió a ir el Málaga CF por detrás en el resultado.

No hubo que esperar demasiado para ver el estreno de uno de los fichajes, Aleix Febas, que entró al empezar la primera parte para formar doble pivote con Ramón. No estuvieron muy acertados en un principio, pero consiguieron entenderse rápido y cualquier balón pasó por ellos. El Málaga CF remató, presionó arriba, recuperó y pudo marcar el empate, aunque Brandon se entretuvo con el balón y perdió la ocasión de peligro. Todos esos pasos hacia delante que había dado el Sporting los volvió a dar hacia atrás. Por lo que José Alberto recurrió a Sekou y a Jozabed como revulsivos en lugar de Roberto y Kevin.

El encuentro empezó a romperse. Los dos equipos empezaron a dejar huecos entre las líneas y el Málaga CF llegaba mucho sin remate. Las bandas eran una auténtica sangría en los rivales y desde ahí llegó una clara ocasión que tuvo Sekou Gassama que salvó Diego Mariño sobre la línea. Y las siguió teniendo casi de todos los colores. Los jugadores estaban volcados sobre el área de los que este domingo vestían de negro y no recordaron defender o eso es lo que ocurrió en el intento de vaselina fallido de Djurdjevic. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final tiene que ver recompensado sus intentos como con ese derechazo de Ramón desde fuera del área (2-2).

Con esto el Málaga encadena dos partidos sin perder en 2022 y la ruta está clara para seguir mejorando. La semana que viene toca descansar por la Supercopa de España.

FICHA TÉCNICA

MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande (Aleix Febas, 46’), Peybernes, Javi Jiménez; Paulino, Escassi, Ramón (Haitam, 88'), Kevin (Jozabed, 60’); Brandon (Álvaro Vadillo, 73') y Roberto (Sekou Gassama, 60’).

SPORTING DE GIJÓN: Diego Mariño; Bogdan Milovanov, Babin, Juan Berrocal, Kravets; Pedro Díaz (Nacho Méndez, 46), Gragera; Aitor García (Gaspar Campos, 17’), Fran Villalba (Christian Rivera, 78'), José Luis Rodríguez (Pablo García, 93'); y Uros Djurdjevic.

GOLES (2-2): Brandon (p.) (30’), Ramón (87'); Uros Djurdjevic (p.) (16’), Kravets (41’).

ÁRBITROS: Sagués Oscoz. Vicandi Garrido (VAR). Sancionó con tarjeta amarilla a Juan Berrocal (9’), Kevin (15’), Escassi (19’), Pedro Díaz (24’), Babin (61’), Ramón (67'), Nacho Méndez (73'), Dani Martín (86'), Jozabed, (89'), Febas (92'), José Luis Rodríguez (92').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga SmartBank en La Rosaleda.

