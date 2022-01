Málaga CF - Sporting de Gijón: el partido de la felicidad

Dicen que las semanas tienen siete días. Eso dicen porque parece que ha pasado algo más desde la victoria al Alcorcón este mismo lunes. Han sucedido tantas cosas a partir de aquel día que el partido que enfrenta a Málaga CF y a Sporting este domingo (18.15 horas, Movistar La Liga) solo puede estar pleno de felicidad para ambos. A pesar de todo, no son dos equipos que acumulen en LaLiga SmartBank una racha envidiable, por lo que buscarán extrapolar toda esa energía positiva al resultado final del encuentro.

Nada o muy poco queda de aquel estado de ánimo apesadumbrado que invadía el entorno del club hace solo unas semanas. Las vacaciones han servido para renovar la actitud y cambiar la visión sobre la segunda vuelta de la temporada. Así lo explicó José Alberto en rueda de prensa: "Los jugadores tienen muchísimas ganas, están con confianza. Es el camino que tenemos que seguir: volver a recuperar esa identidad, esa intensidad que mostramos como locales en muchos momentos y ahora no solo como locales. Tenemos que dar un paso al frente en cuanto a regularidad y que cada uno dé su mejor versión".

Lo cierto es que entre todas esas noticias está el regreso de Sekou, Jozabed y Juande. Los dos últimos vuelven tras más de un mes sin estar disponibles y su presencia en el campo la marcará el nivel de forma con el que han vuelto al trabajo. Aunque resulta esencial la reaparición del central visto el rendimiento de la zaga sin el malagueño. Otro de los que vuelve a la convocatoria es el punta, que no pudo estar ante el Alcorcón, al igual que Brandon. No obstante, no estarán ni Antoñín ni Chavarría "por un proceso viral" ni tampoco Genaro por esos problemas en el aductor.

Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en los regalos del 'rey Gaspar'. Álvaro Vadillo y Aleix Febas, no se sabe si podrá estar inscrito, han sido las dos primeras incorporaciones del Málaga CF en un mercado de invierno que aún puede ofrecer garantías y pescar a algún blanquiazul. Los dos jugadores son grandes refuerzos que podrían debutar con su nueva camiseta ante la afición. Vistas las bajas y la necesidad futbolística que tiene la plantilla, no sería descartable que alguno de los dos jugara incluso como titular. Pero lo que es evidente es que el salto de calidad es notable.

Por lo que este partido llega con multitud de alicientes para salir con un buen resultado del campo. Volver a recuperar las buenas sensaciones en el juego parece indispensable, pero aún lo es más recuperar esa faceta de invencible como local a través de la identidad y la presión que ha caracterizado a este equipo en tantos momentos.

El rival

No llega este domingo un rival contra el que será fácil asentar el buen inicio de 2022. El Sporting ocupa la sexta plaza con 34 puntos que delimita el play off, así que será un encuentro entre rivales que buscan el mismo objetivo. Y precisamente este fin de semana, solo unos días después de que el equipo gijonés consiguiera la victoria ante el Villarreal para seguir avanzando en la Copa del Rey. Han tenido mucho menos descanso, el partido fue el jueves, pero a veces la moral manda más que las piernas.

Aunque si una ventaja puede tener el Málaga CF es el conocimiento que su entrenador tiene sobre el rival. José Alberto y Dani Martín vuelven a enfrentarse al equipo de sus raíces al que el entrenador describe de la siguiente forma: "Tiene muchos automatismos y mecanismos similares a los que nosotros buscamos . Es asociativo, intenta iniciar el juego desde atrás y es uno de los equipos con mayor posesión en campo propio. Tiene un excelente portero y un excelente delantero".

Así que este domingo vuelve el gran fútbol a La Rosaleda y solo un partido brillante le otorgará a los blanquiazules los tres puntos.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Ismael Casas, Javi Jiménez; Escassi, Ramón; Kevin, Paulino, Álvaro Vadillo; Brandon.

Sigue los temas que te interesan