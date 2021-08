Paulino: “Mis ganas de venir al Málaga eran terribles”

Paulino de la Fuente se está haciendo a Málaga con la misma rapidez que el malaguismo se va a hacer a sus regates y su verticalidad. El extremo santanderino, uno de los fichajes de esta campaña, se ha convertido en uno de los fijos de José Alberto López en estos dos primeros partidos y ha apuntado en una distendida entrevista en el twitch de Radio Marca Málaga que sus ganas de recalar en la Costa del Sol “eran terribles”.

El atacante se mostró abierto y contó detalles de su fichaje. “Me resultó sencillo. Tenía otras ofertas de la categoría. Soy un chaval, tranquilo, campechano y la gente que me transmite confianza es la que me lleva por el camino. Me llamó Manolo a través de mis agentes y, después de llamadas y hablar con la familia, fue una decisión bastante fácil. Todo lo demás estaba hecho. Mis ganas de venir al Málaga eran terribles, es una ciudad de fútbol y el estadio es una locura”, confesó el ahora malaguista.

Y ya conoce la ciudad y sus alrededores, de los que habla maravillas tras encontrar acomodo. “Ha sido hace un par de semanas aquí en el Puerto de la Torre. Faltan cosas y demás, pero la gente en el club es espectacular, ayudan un montón y aquí estoy muy tranquilo. La Malagueta, El Palo y Benalmádena, que tampoco lo conozco mucho. Poco a poco me enseñarán los compañeros alguna zona más. La suerte que tienes aquí es que el tiempo acompaña mucho”.

Paulino tiene ganas de ver La Rosaleda llena y así lo comentó en la entrevista. “A mí que me den La Rosaleda llena. Ellos nos hacen disfrutar de esto y nos transmiten ese punto de más. Los 70 minutos del Mirandés fuimos a morir hasta lo que nos dio el físico. Con 7.000 personas vamos así, imagínate con 18.000, 20.000… Estamos deseando absolutamente todos que vayan los máximos posibles», deseó.

Y habló sobre el objetivo del Málaga para esta temporada. “El objetivo es llegar a los 50 puntos, como sabemos, para mantener la categoría. El club viene de unos años complicados. Primero queremos optar a los 50, pero personalmente… Veo a la gente con ilusión y ganas a nivel futbolístico. Se respira ilusión al igual que el cuerpo técnico. ¿Hasta dónde podremos llegar? El tiempo lo dirá«, puntualizó el extremo, que está ávido de marcar su primer gol en partido oficial.

El vestuario

Por último, Paulino comentó el buen vestuario que se ha vuelto a generar en el seno del Málaga, lo que puede ser una de las claves del éxito. “Es la leche. No te puedo decir uno así mas bromista, porque son muchos. Antoñín lleva tres días y es un personaje como nosotros. Escassi y David (Lombán) son los primeros en dar buen ambiente. Brandon, Luis Muñoz… Ese toque de humor en el vestuario más los chavales, que se sienten como en casa… Están todo el día vacilando. Los nuevos les debemos una comida a todos. En la concentración ya tuvimos a los chavales amargados rapándose. Pasamos un rato de la leche. Ni orgullo ni nada. Todo de broma y los chavales, espectacular”, finalizó en una entrevista que se puede ver íntegra en el canal de twitch de Radio Marca.

