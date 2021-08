José Alberto: "Queremos un Málaga rocoso y muy competitivo"

José Alberto López ha pasado revista a la actualidad del Málaga CF en las horas previas al estreno liguero. El técnico gijonés, que precisamente se mide en su primer partido oficial al que fuera su equipo hace sólo unos meses, el Mirandés, ha explicado las líneas maestras de su equipo donde los cimientos son el trabajo y la competitividad.

En primera instancia, el técnico ha hablado sobre cómo arrancan la temporada. "Con mucha ilusión. Hasta que no ves a los jugadores en competición no los conoces al cien por cien. Mañana es nuestro primer día, para lo que hemos trabajado estas seis semanas y estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido", ha dicho. También ha mostrado cariño contra su rival, aunque ha reconocido que quedan pocos jugadores del curso pasado.

Y José Alberto ha hablado sobre el once ya definido y el estilo que pondrá en práctica su Málaga. "Lo tenemos claro desde hace varios días el equipo. Pero el estilo y la identidad van a ser innegociables, desde el primer día. Los jugadores se van poniendo y quitando en función de su rendimiento. Esperamos acertar con el once y con las decisiones. El once lo tenemos claro de hace varios días", ha reiterado.

Mercado

El entrenador malaguista ha apuntado que todos los jugadores que están en el club deben ser utilizados para "sacarle el máximo rendimiento". Y ha abordado las necesidades en el mercado. "Estamos trabajando muchas horas y mucho tiempo para intentar construir el mejor proyecto dentro de las posibilidades que tenemos", ha declarado.

Entrenamiento de la plantilla del Málaga.

"Tenemos un delantero que está lesionado, que es con una lesión grave. Va a necesitar tiempo para llegar a su mejor nivel. Está claro que necesitamos jugadores ofensivos que aporten gol. Si no ha venido nadie aún es porque lo que hemos visto no nos ha convencido del todo. Manolo trabaja para que cuando cierre el mercado tener el mejor equipo posible. Es importante no precipitarse porque hay que acertar en lo que tiene que venir", ha defendido.

También ha analizado las dos últimas llegadas, la de Genaro y Cufré. "Vienen a aportar nivel competitivo a la plantilla. Eso ha aumentado. Con Genaro ganamos polivalencia. Es un perfil parecido a Escassi y al que conocemos bien. Nos puede ayudar en los partidos. Y Cufré todo el mundo lo conoce, ha hecho una temporada muy buena y no cuenta en su equipo. Es una decisión difícil en la competencia con Javi Jiménez. Está bien cubierta esa posición".

Afición

Además, José Alberto también ha valorado la vuelta del público a los estadios. "La sensación del otro día, de llegar al estadio y ver camisetas en los alrededores ya parece otro deporte. Al final jugamos para nuestros aficionados, eso tiene que ser una motivación extra. Esperemos que llenen las 8.000 localidades, los vamos a necesitar, es importante para nosotros", ha dicho.

Sin embargo, el técnico se ha mostrado más crítico con que no pueda acudir más gente. "Los estadios en el extranjero están llenos incluso sin mascarilla. No me considero experto ni ser una persona con capacidad para crear corriente de opinión, pero si la capacidad de los estadios está limitada es por algo", ha afirmado.

Ha cuestionado, sin embargo, que haya plazas de toros y conciertos llenos en Andalucía y en la propia provincia de Málaga. "No tiene sentido que una cosa sí y otra no. Es por miedo al fútbol, a la cultura del fútbol. Somos personas en todos los eventos", ha lamentado.

Filosofía y cantera

"Vamos a intentar ser nosotros y ser un equipo que se preocupe de lo que hacemos más de lo que hagan los rivales. Trataremos de ver cada domingo en el campo un equipo valiente, atrevido y que vaya desde el minuto uno al final como si fuese una final cada jornada", ha afirmado sobre lo que quiere de su plantel.

En este sentido, reclama a su plantel ser agresivo. "Eso nos da puntos. Queremos un equipo muy competitivo cada semana y equilibrado. Que ataque y defienda bien. Que maneje las opciones a balón parado", ha insistido.

Y ha hablado de la cantera, a la que no le pone puertas. "Depende de su rendimiento. El rendimiento de cada jugador marcará que pueda tener más minutos. Vamos a tomar decisiones para el Málaga, no para ningún jugador. Lo bueno para el Málaga es también parar nosotros. Por encima está el equipo, el conjunto y la institución", ha destacado.

