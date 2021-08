El Málaga CF moldea su primer once del curso

Uno de los últimos entrenamientos de la plantilla del Málaga C. F.

Las pruebas con gaseosa ya forman parte del pasado. Empieza la verdad y comienzan a dirimirse los puntos como si de un foro romano se tratase. Vida o muerte. Victoria o derrota. No hay más. Y para eso, el Málaga y José Alberto López ya perfilan su primera puesta en escena, su primer once de la temporada 21/22.

Para ese primer equipo titular hay que tener en cuenta varios condicionantes. Y es que la fotografía final del equipo malaguista no está acabada. Faltan mimbres y hasta pueden sobrar algunos. Jugadores que no han llegado -restan más de 15 días de mercado- algunos que no se han podido inscribir y otros que están lesionados.

José Alberto López tiene a 21 profesionales en nómina más varios jugadores que tienen ficha del filial y que pueden actuar en el primer equipo, con las reservas ya conocidas -no puede haber menos de siete profesionales sobre el césped-. Es una buena cifra que crecerá, al menos, con dos fichas más. Pero esa es otra cuestión.

Para este lunes, a las 20.00, en La Rosaleda, contra el Mirandés, el técnico no puede contar aún con algunos de los últimos fichajes y con varios lesionados. Aunque Genaro -el último en llegar- se ha puesto este sábado a las órdenes del técnico gijonés, aún no está inscrito en LaLiga.

Tampoco Cufré ni Chavarría, que al estar lesionado este último de larga duración no hay prisas al respecto. Queda esperar a ver si hasta el lunes se han inscrito estos dos últimos jugadores para poder contar con ellos.

De hecho, en la web de LaLiga hay sólo 16 fichas profesionales. Y es que el club ha dado prioridad para inscribir a jugadores sanos, salvo en el caso de Alexander González, que no está en esa lista pese a estar sano y que tiene muchos visos de ser uno de los que finalmente acabe saliendo este verano.

Además, hay varias bajas por lesión en la plantilla. Las ya conocidas de larga duración recaen en Calero, Chavarría y Ramón. Y se han sumado estos últimos días las de Jozabed, Hicham y Benkhemassa, aunque en menor medida. Todo esto puede condicionar el once de José Alberto.

Posible once

Teniendo en cuenta los partidos de pretemporada, el último encuentro ante el Tenerife y todas las aristas anteriormente comentadas, el posible once de José Alberto puede estar definido en algunos aspectos con dudas en otros. Es previsible que el técnico malaguista ponga en liza un 4-4-2 o un 4-2-3-1 dependiendo de si ataca o defiende su bloque.

Pero los elegidos para estrenar el curso podrían tener ya su destino escrito. Dani Barrio parece fijo en la portería, una vez que Dani Martín aún ni ha debutado al llegar tarde su cesión. En la zaga hay dudas en el lateral derecho, ya que Alexander González no parece inscrito en LaLiga.

Ismael Casas o el canterano Bilal tienen más opciones. El centro de la zaga parece reservado para Lombán y Juande, aunque Peybernes ha llegado para tener protagonismo. Y el flanco izquierdo es incuestionable por el momento para Javi Jiménez.

En el centro del campo, Escassi es titularísimo. Ha superado sus problemas físicos y será el eje central del equipo. Junto a él también estará Luis Muñoz, aunque puede que con funciones más adelantadas. Y con la baja de Jozabed y Benkhemassa, gana enteros el estreno de Ismael Gutiérrez, nuevo fichaje pero con ficha del filial.

Las bandas están reservadas para Paulino y para Jairo. Mientras que el ataque será para Brandon. La escasez de efectivos en el ataque condiciona el once. O más bien lo clarifica.

En el banquillo, una buena nómina de canteranos aunque habrá que esperar a los últimos entrenamientos, a ver si LaLiga actualiza los últimos fichajes y a la primera lista de José Alberto. En cualquier caso, habrá hueco para los Haitam, Loren, Larrubia… La temporada ya está aquí.

