Manolo Gaspar: “El Málaga necesita pólvora arriba”

El Málaga no ha dicho su última palabra en el mercado. De hecho, aún queda mucha tela que cortar y así lo ha asegurado Manolo Gaspar, director deportivo del conjunto blanquiazul, durante la presentación de Dani Martín este miércoles en La Rosaleda.

El ejecutivo, además, apuntó a una posición concreta: la delantera. “Con la foto que tenemos de la plantilla a día de hoy está claro que necesitamos reforzar la parte de arriba y meterle un poco de pólvora. Quedan 20 días y estamos trabajando para eso. Esperamos estar bien posicionado cuando llegue el momento”, dijo en primera instancia.

Gaspar también fue cuestionado sobre el acuerdo entre la LaLiga y CVC por el que el club recibiría una importante inyección económica. “La postura del club es a favor. Creo que es un impulso positivo al fútbol en general. Entiendo los clubes que no estén a favor pero esto va a ayudar que no haya una hemorragia de jugadores al extranjero y que puedan quedarse en la Liga y ser más competitivo”, comentó.

“El dinero es mejor que lo movamos entre clubes y es un momento que estamos los clubes muy perjudicados por la pandemia y otros por malas gestiones. Y necesitan de ese oxígeno para seguir trayendo jugadores. La postura del Málaga es a favor de este acuerdo”, sentenció en referencia al posible acuerdo, que está pendiente de ser aprobado por LaLiga.

El director deportivo también habló sobre la foto final de la plantilla. “Estamos en plena planificación, en el tramo final. Puede pasar de todo. No están las puertas cerradas ni para salida ni para entradas”.

E incluso ha hablado de la leve ventaja que lleva el club con respecto a otros competidores, que están sufriendo ahora las inclemencias económicas. “Se ha trabajado para llegar a este escenario. Entiendo cómo están los clubes, el fútbol explotó hace tiempo cuando se pagó 200 millones de euros por un jugador. Ahora nos ha explotado a todos. A nosotros hace dos años. Pero nosotros hemos trabajado con momentos muy desagradables con EREs y demás y entiendo ese punto. No estamos boyantes pero tenemos un panorama claro y dirección concreta. Para nosotros es más fácil pero estamos también muy limitados”, finalizó.

Dani Martín

Por su parte, el guardameta Dani Martín, que llega procedente del Real Betis en calidad de cedido, se mostró contento con sus primeros días en el Málaga. “Me he encontrado un grupo increíble, muy buen ambiente, y me siento muy cómodo con ellos. Han sido semanas duras en lo físico, pero cada día me encuentro mejor y dando pasitos adelante. Tenía muy claro que quería venir aquí, desde el primer momento, y ser jugador del Málaga. Se dio y aquí estoy”, comentó.

Martín se definió a sí mismo. "Soy un portero valiente, que le gusta jugar con los pies. Me siento cómodo bajo los palos, soy competitivo, constante, tiro mucho de pasión y corazón, y un portero más o menos completo”. Y lanzó un mensaje para los aficionados. “Espero que disfruten del equipo, los vamos a necesitar muchísimo y que sean un jugador más. Que nos apoyen lo máximo posible y tiren de nosotros”.

