El presidente del Unicaja hace balance, habla de fichajes, de Europa..: "Una magnífica temporada"

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ha dado este miércoles una rueda de prensa para hacer balance de la temporada y hablar abiertamente ante los medios de comunicación del futuro de la entidad. Fichajes, Euroliga o BCL, precio de los abonos, presupuesto... Todo se ha puesto sobre la mesa.

Balance de la temporada

"Hemos vuelto a ser terceros en la Liga como el año pasado, campeones de la Liga regular, mejor ataque de la competición y hemos ganado la BCL. Ha sido una magnífica temporada y difícilmente equiparable en el futuro", ha indicado López Nieto.

Obviamente el presidente del Unicaja no oculta la decepción por perder los tres partidos en casa ante el UCAM Murcia en las semifinales de la ACB y haber quedado fuera de la final, aunque ha reconocido y felicitado al equipo murciano porque "es un proyecto que ha crecido desde el orden, que nos ganó claramente en tres partidos y hay que afrontarlo con naturalidad".

¿Por qué ha perdido el Unicaja los tres partidos en casa tras llevar una liga prácticamente inmaculada? López Nieto también se lo pregunta y ha señalado que trabajarán en ello. "El factor cancha con la presión de ganar hay que trabajarlo y manejarlo. Nosotros fallamos en la BCL el año pasado, en la Copa del Rey aquí perdimos con Tenerife en tres minutos, los tres partidos contra el Murcia. Es un problema que tenemos que trabajar. El factor Carpena parece que es negativo", ha incidido. De hecho, los seis títulos que tiene el Unicaja los ha conseguido siempre fuera de Málaga.

En cualquier caso, Unicaja ha vuelto a ser competitivo y López Nieto mantiene que el objetivo del equipo es "estar en los playoff de la ACB, clasificarnos para la Copa del Rey por méritos propios [no por ser ciudad organizadora] y estar en las fases finales de la competición europea de segundo nivel [BCL o Eurocup]".

Altas y bajas en el equipo

Una de las fortalezas del Unicaja es el grupo humano de jugadores que se ha creado, que le han llevado a ser campeón de la Copa del Rey en la temporada anterior y de la BCL este año. La idea del club es "mantener el proyecto", pero obviamente no es fácil porque muchos de los jugadores del Unicaja son vistos con muy buenos ojos por parte de otros equipos europeos, incluyendo de Euroliga.

Por ahora se ha comunicado la ampliación de contrato hasta 2027 de Kalinoski y de Taylor. "Querían continuar aquí y así el arreglo es fácil", ha dicho López Nieto. ¿Qué pasará con Dylan Osetkowski o Tyson Carter de los que hay rumores de marcha desde hace unas semanas? El presidente de Unicaja asegura que, por el momento, "no hemos tenido ninguna oferta por ninguno".

"El que quiera estar aquí estará y el que no que paguen su claúsula", ha declarado tajante López Nieto, quien asegura que "se está trabajando en todos los escenarios". Carter tiene una cláusula de rescisión relativamente baja. "Creo que a Carter le vendría bien seguir con nosotros. Ahora todo es una incógnita y el verano puede ser largo", ha dicho el presidente del club verde.

Tyson Carter durante el UCAM Murcia-Unicaja de la BCL BCL

Hay cinco jugadores que acaban contrato -Thomas, Sima, Ejim, Barreiro y Lima- y, según el presidente del Unicaja, "no hay ninguno descartado". Habrá que analizar qué es lo más rentable para el club y las pretensiones de cada jugador.

En el caso concreto de Will Thomas, que cumplirá 38 años el próximo 1 de julio, la situación es algo distinta. "Ha pedido un par de semanas de reflexión para ver qué hace. Si sigue jugando o no al baloncesto. Y si le cuadra o no la oferta de Unicaja", ha subrayado.

En el capítulo de incorporaciones, está ya más que confirmada la llegada de Tyson Pérez procedente del Morabanc Andorra y se está a la espera de cerrar "flecos" con el pívot del Panathinaikos Olek Balcerowski. "Llevamos mucho tiempo hablando, le gusta nuestro proyecto y a ver. No es seguro. Si sale de su equipo vendrá aquí, pero no está cerrado", ha dicho López Nieto.

El canterano Mario Saint-Supery seguirá cedido y la intención del Unicaja es seguir con 13 jugadores en plantilla, aunque haya que hacer un descarte por partido.

Euroliga o BCL

El Unicaja volverá a jugar la próxima temporada la Basketball Champions League (BCL), que acaba de ganar tras la Final Four de Belgrado. López Nieto lo tiene clarísimo desde que es presidente y lo ha vuelto a ratificar.

"Me gustaría jugar la Euroliga, pero hay que ser realista. Para tener un equipo que compitiera en Euroliga y que diera también para Copa del Rey y ACB tendríamos que tener unos 25 millones de euros de presupuesto y eso en España solo lo tienen Madrid y Barcelona. ¿El público pagaría cinco veces más por ir a ver la Euroliga? En la Euroliga además mandan 13 equipos y solo vas si te invitan", ha indicado, subrayando que los equipos invitados reciben muchos menos ingresos que el resto.

El Unicaja en la celebración por la victoria de la BCL Alba Rosado

Unicaja cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y, según López Nieto, "subirá algo" aunque aún no está firmado. Unicaja seguirá en la BCL y espera que está competición se acabe fusionando con la Eurocup.

Precio de los abonos

El precio de los abonos para la temporada próxima será algo superior al de este ejercicio, aunque desde la entidad aún no han precisado cuánto. "Aún así seguirán siendo de los más baratos de la ACB porque para nosotros es más importante tener el Carpena lleno que subir los precios", ha resaltado López Nieto.

El presidente del Unicaja ha recordado que hay lista de espera, pero también ha precisado que no se pondrán a la venta más de los 9.000 abonos ya existentes con vistas a dejar unas 2.000 entradas libres para personas que vayan a partidos sueltos, de equipos rivales, protocolo, etcétera.

"El club ha crecido, tenemos más recursos propios que nunca con la venta de tiques, marketing o patrocionios privados pero, aún así, necesita el apoyo de Unicaja y la Fundación Bancaria Unicaja porque los parámetos de gasto están muy por encima de los ingresos en los equipos de la ACB", ha añadido. De hecho, ha subrayado que "cualquier equipo de segunda division de futbol tiene un contrato siete veces superior al campeón de la liga de baloncesto en ingreso".

López Nieto ha hecho hincapié en que el "gran logro" de esta temporada ha sido la conexión del equipo con el Carpena. "Es el pabellón de la liga con más asistencia de pùblico y hemos tenido cinco llenos absolutos. El público ha sido el gran campeón de la temporada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo".

Kendrick Perry jalea a la afición en el Carpena. Unicaja CB

Dos títulos en juego al inicio de la temporada

El Unicaja tendrá un inicio de temporada activo en el que incluso disputará dos títulos. La Copa Intercontinental en Singapur del 12 al 15 de septiembre y la Supercopa de España.

"Vamos a seguir siendo ambiciosos, con un proyecto solido y sostenible", ha resaltado López Nieto quien ha exigido a las Administraciones que haya una mayor velocidad a la hora de montar y desmontar el Carpena para la Copa Davis e intentar perjudicar lo menos posible a los entrenamientos del Unicaja. El año pasado tuvo que estar un mes fuera del Carpena por esta competición de tenis. López Nieto teme que eso pueda castigar al equipo en plena fase de clasificación para la Copa del Rey.