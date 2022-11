Australia se anota el primer punto en la final de la Davis de Málaga

El primer punto de la Fase Final de la Copa Davis que se disputa en Málaga se lo ha dado Jordan Thompson a Australia después de darle la vuelta a un partido que por momentos parecía complicársele. Pero su rival, el holandés Tallon Griekspoor, dudó cuando menos debía y dejó escapar la ventaja del primer set, clave en los partidos a solo tres mangas.

El aire corrió a favor de Países Bajos desde el principio. La afición jaleaba a Tallon Griekspoor, número 96 en el ránking ATP, que en el sexto juego del partido lo inclinaba a su favor. Con 2-3 a su favor, rompió el servicio de Thompson y colocó el 2-4. Ya no perdió la ventaja ante un rival que empezaba a dar síntomas de nervios.

En el segundo set, Thompson pasó momentos delicados, pero su resistir para acabar llevándoselo por 7-5 en una mala gestión de los puntos de Griekspoor, que lo tenía todo a favor para llevar la segunda manga al tie-break y meterle toda la presión a Thompson. Pero falló e igualó el punto Australia para jugárselo en el tercer set.

Y ahí Thompson estuvo más entero, no dudó, ya no era el que perdía los nervios en algunas fases del juego fallando algunos golpes fáciles. La bola viajaba rápido de un lado a otro de la red, pero el australiano, con la confianza de Lleyton Hewitt desde el banquillo, no titubeó. Con 3-2 a su favor, rompió el servicio y allanó el camino. El 5-2 lo puso manteniendo el servicio con seguridad. Griekspoor ganó el juego para Holanda en blanco y pidió el jaleo de los suyos, animando todo el partido. Pero Thompson ya era otro, tenía poco que ver con el jugador más fallón del inicio. Con dos smash consecutivos, que el segundo mandó fuera Griekspoor, puso el primer punto para Australia po 4-6, 7-5 y 6-3.

