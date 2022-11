Inacua vende papeletas para poder entrenar este invierno: "Somos un club de natación que se ahoga"

Últimamente solo escribo sobre esto, pero el pinkteam no está pasando por un buen momento y necesitamos que, aunque no sea fútbol, se nos apoye y ayude, porque también somos un equipo que lleva el nombre de Málaga por todo el mundo, y así no podemos avanzar 😔💔 por favor @malaga pic.twitter.com/rFNhXGDaRZ