Espe López: "La ilusión siempre es levantar un título, esperemos conseguirlo para Málaga"

Esperanza López (Málaga, 4 de abril de 1992) tiene hambre. La temporada ha llegado a su parte más importante y el Costa del Sol Málaga sigue en la pelea por esos tres títulos. Sin embargo, este fin de semana es especial. Las vigentes campeonas jugarán el primer partido de la semifinal contra el Bukovicka Banja de la EHF European Cup y desde este sábado se decide todo. Aunque antes de todo ese revuelo de sentimientos, la central concede una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga para analizar el calendario de la Liga Guerreras Iberdrola y las eliminatorias en Europa y la Copa de la Reina.

Marzo llega a su cierre con infinidad de partidos jugados. ¿Cómo se encuentra el equipo físicamente?

Creo que estamos bien. Es verdad que hemos llegado a la altura que más exige físicamente, pero creo que, con el equipo que tenemos detrás de trabajo para nuestro físico, llegamos en las mejores condiciones.

¿Usted cómo se siente? ¿En qué momento llega a estas alturas de la temporada?

Bien. Me encuentro muy bien. Tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión. Este tramo final es el más especial para todas, es el más bonito en el que luchas por todo. Llego mentalmente fuerte y físicamente muy bien.

El calendario no ha dado ningún respiro.

La verdad es que no y lo que queda de aquí a mayo tampoco.

Después de que el año pasado ya consiguieran el título de la EHF, ¿sienten presión extra?

La presión extra ya pasó. Se marcaron unos objetivos y era llegar a semifinales. Se ha cumplido con creces y también creo que hay que disfrutar un poco. Hay que dejar al lado el tema de la presión y también disfrutar ahora.

¿Lo afrontan con más responsabilidad cuando saben lo que supone este tipo de partidos?

Sí, un poco sí. Ya sabes que a partir de lo que viene ahora es muy duro y muy bonito, pero también llega ahí la responsabilidad.

Será especial que la competición vuelva a Carranque y que sea con un partido de semifinales.

Tenemos muchas ganas de poder disfrutar del pabellón. El público está respondiendo muy bien en los partidos de Liga y sabemos que el sábado también va a ser así. Va a ser muy especial y bonito a la vez.

Bukovicka Banja, equipo serbio. ¿Dónde ha puesto Suso Gallardo el foco?

En prácticamente todo. Es un partido en el que tienes que estar concentrada en todas las facetas del juego, muy perfecta porque el rival no es nada fácil. Así que se hace hincapié en nuestra defensa, que es lo que nos ha dado siempre las mayores victorias y los máximos éxitos. Es clave para nosotras defender y poder correr.

¿Por dónde puede hacerle más daño el Costa del Sol a su rival?

Corriendo siempre. Son equipos en los que el físico se nota mucho en la defensa, pero no están acostumbrados a esa velocidad del juego, a esa velocidad del balón. Al final les hacemos un poco más de daño ahí.

¿Y el equipo serbio a ustedes?

Físicamente siempre. Son equipos con los que hay una diferencia abismal. Su lanzamiento exterior es muy fuerte, a la hora de ir a los 1 contra 1 son mucho más duros. Creo que con diferencia es el aspecto físico.

Hasta ahora siempre han jugado la EHF con el apoyo de la afición. ¿Puede perjudicar, por mínimo que sea, que el partido decisivo se juegue en Serbia?

Es cierto que todavía este año no hemos salido a jugar fuera en la competición europea, pero el equipo está más que acostumbrado. Sabemos que esa salida va a ser de las más importantes y de las más duras. Estamos concienciadas de ello.

La EHF European Cup inicia abril y cierra el mes la Copa de la Reina. Un sorteo poco condescendiente.

Nos suena un poco ya. En la Copa que vivimos aquí en Málaga tuvimos que enfrentarnos a Rocasa. El otro día cuando fue el sorteo estábamos todas un poco "otra vez, vamos a repetir lo mismo". Sí, la verdad es que sí. Estando en la fase final todos los equipos son complicados. Para llegar a esa final del domingo hay que ganarles a todos. Hay que empezar con Rocasa e iremos a por ello.

El balance en Liga contra el Rocasa Gran Canaria ha sido de dos derrotas. ¿Dónde se podría mejorar en ese enfrentamiento directo?

Creo que falló una de nuestras claves como es defender. Hay que mejorar en ese aspecto, endurecerla un poco más si cabe. También controlar mucho el tema de salida, choques... perfeccionarlo porque creo que es lo que nos perjudicó.

¿Tienen más posibilidades a 60 minutos que si fuera a doble partido?

Sí, yo creo que sí. A nosotras se nos da mejor las competiciones a corto plazo, como yo les llamo, y nos puede beneficiar eso.

Precisamente el Rocasa Gran Canaria es un rival que podría estar en la final de la EHF European Cup. ¿Preferiría un derbi español o al HC Galychanka Lviv de Ucrania?

La verdad es que no podría decidir por ninguno. Son dos equipos muy fuertes, ya puestos en la final da igual el rival que tengas. Es un partido muy duro sea cual sea y no me podría decantar por nadie. De todas maneras, hay que ir paso a paso. Es importantísima esta semifinal empezando por este sábado. Ojalá podamos estar en esa final.

Suso Gallardo comentó a principio de temporada que el objetivo era llegar a marzo-abril con los tres títulos en juego. ¿Cómo se sienten en ese aspecto?

Muy contentas porque creo que, en ese sentido, los objetivos se han cumplido desde primera hora. Hemos trabajado mucho desde esa dura pretemporada a finales de julio. Al final cuando se marcan unos objetivos y llegas cumpliéndolos, puedes sentirte muy contenta y muy orgullosa. Al final, te dan más ganas de seguir.

¿En qué ha cambiado el equipo con respecto a la temporada pasada?

Creo que está mucho más maduro en el aspecto de juego. Nos conocemos mucho más, otro año más de trabajo juntas y eso se nota en la pista al solo mirarnos. Sabemos por dónde podemos ir, qué puede pasar y qué no. La madurez deportiva.

Parece que en la Liga sigue habiendo un pequeño escalón para competir con Bera, Gijón o Rocasa. ¿Qué falta?

Al final la Liga es muy larga. Son equipos que están peleando contigo, son también muy fuertes, siempre van a estar ahí. Hay salidas complicadas, en casa con Granollers tuvimos esa derrota. Además, es una competición que tiene semanas en las que juegas miércoles y sábado. Por ejemplo, llegas el sábado con Rocasa, estás un poco más desconectada de lo normal y estos equipos no te lo permiten. Tienes que estar al 100% en todas las facetas del juego.

Se ha hablado mucho durante el año de que, quizás, el Costa del Sol Málaga pueda tener una plantilla corta. ¿Cuánto puede perjudicar en estos momentos finales?

Una plantilla corta en una competición tan larga como es la Liga... lo notas. Es una cantidad de minutos y de carga importante para muy pocas jugadoras. Tuvimos la mala suerte de perder a nuestras dos compañeras (María Pérez y Rocío Rojas) nada más iniciar la temporada, que para nosotras fue un golpe muy duro psicológicamente. Al final tuvimos que afrontar el año con lo que había. Llegó la ayuda de Talita Alves, que fue como un pequeño respiro, pero sí, puede ser que al final lo notes.

Pensando en la clasificación en esta segunda vuelta, ¿es una ventaja que ya hayan pasado los partidos contra el Bera Bera o el Rocasa para esa cuarta plaza o incluso la tercera?

Sí, en algún aspecto puede ser que sí. Al final, ya no tenemos encuentros con esos dos equipos punteros en Liga, pero sí que tenemos partidos muy complicados. Quedan salidas como Porriño, tiene que venir el Aula Valladolid que es un equipo muy competitivo y contra el que siempre hay que estar muy alerta... no hay ningún tipo de relajación. En todos los resultados que vemos durante el año puedes ganar o perder.

Hablando ya del año que viene, ¿fue fácil darle el sí a esa oferta de renovación?

Sí, la verdad es que sí, muy fácil. Al final estás en tu casa con tu familia, como es la que yo considero, y no tenía ninguna duda sobre querer pertenecer a ella. Estoy muy agradecida también con que ellos quieran contar conmigo y que yo pueda seguir disfrutando.

Cuando parecía difícil, la competitividad en Liga va a aumentar aún más. Almudena Rodríguez, la propia Elena Cuadrado, Paula Arcos... habrá que sudar.

Habrá que sudar mucho tanto en tu propio equipo para estar bien y competir sanamente en tu puesto como también contra otros clubes. Regresan jugadoras internacionales de nombre como Marta Mangué, Almudena Rodríguez... nos beneficia a la Liga coger más visibilidad con esas jugadoras tan importantes.

¿Luchar por la Liga es el gran objetivo del año que viene?

Luchar por todos los títulos siempre es el gran objetivo y la Liga no es menos, pero sí que hay esa espina clavada. Tienes la Supercopa, la Copa de la Reina y la EHF European Cup. Sin embargo, es muy complicado, lo vemos año tras año. El club está trabajando para ello, pero, ¿por qué no conseguir la Liga?

¿Puede llegar a convertirse en una obsesión?

No. Es un objetivo más que te puedes plantear como club, pero no va a llegar a ser una obsesión nunca.

Complete la siguiente frase. Cerrar el año sin títulos sería...

Triste.

Entonces se imagina alzando un título.

Sí, claro. Cualquier deportista imagina todos los días alzar aunque sea solo un título. Es la ilusión. ¿Por qué no levantar otro este año? Esperemos que todo siga su curso y podamos levantar un título para Málaga.

¿Hay alguno que le haga especial ilusión para este año?

La Liga, pero está complicada. Si no es la Liga, Europa siempre. Conseguirla por segunda vez sería muy top.

