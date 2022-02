Febrero decidirá las aspiraciones del UMA Antequera en la lucha por el ascenso

La temporada avanza y muchos de los equipos malagueños comienzan a definir, o al menos a dejar intuir, cuál será su futuro de cara al final de la campaña. Algunos luchan por huir de la zona baja y cambiar la dinámica. Otros tratan de salir de esas plazas intermedias para seguir mirando hacia arriba. Mientras que hay equipos muy bien situados en los puestos de arriba, bien para ganar alguna competición o bien para luchar por el ascenso. Y de uno de esos equipos que cumple con la última premisa en el BeSoccer CD UMA Antequera.

El conjunto malagueño ocupa una tercera posición más que envidiable. Suman 38 puntos en 21 partidos con un balance de 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Aunque lo cierto es que el cuarto clasificado, el Peñíscola FS, tiene dos encuentros menos y se sitúa a solo dos puntos. No obstante, la pelea por conseguir esa segunda plaza para subir a Primera División la mantienen entre el segundo y el quinto clasificado. El primero, salvo catástrofe inesperada, lo tiene bastante consolidado el Noia Portus Apostoli con casi 20 puntos de diferencia.

El UMA Antequera no está en esos puestos de arriba por casualidad. Sin contar este último partido que acabó con derrota, ha mantenido una racha de 11 partidos sin perder. Es más, seis de ellos se han dado en casa, donde no se había sido un equipo excesivamente solvente para sacar puntos delante de su afición. Es el séptimo equipo con mejor rendimiento como local. Mientras que siendo visitante es el segundo (seis victorias, dos empates y dos derrotas).

A pesar de estas cuestiones, el último encuentro sirvió para dar un pequeño toque de atención con el objetivo de no caer en más despistes. El rival, el Visit Calvià Hidrobal, anotó un total de siete goles. El equipo malagueño tuvo que remontar hasta en dos ocasiones para marcharse al descanso con empate a 2 en el resultado. Aunque no consiguió ningún despunte positivo desde entonces para acabar con un 7-2 en contra. Ahora llega el turno de volver a la dinámica anterior en el Fernando Argüelles.

El siguiente reto lo tiene contra el Alzira FS. Uno de los partidos de la jornada ya que los malagueños se enfrentan al segundo clasificado. Por lo que será una gran oportunidad de recortar la diferencia de cara a la lucha por el ascenso. El partido de ida se saldó con una derrota ajustada del UMA Antequera (4-3) y seguirá sin ser fácil. Los valencianos son el tercer mejor equipo en defensa (2.19 goles por partido), pero de los cinco primeros clasificados son el conjunto que menos anota (2.67).

Así que el verdadero reto será salir con el cuerpo entero en febrero porque el calendario no lo ha puesto fácil. Además del Alzira FS, el equipo tendrá que visitar las pistas del Unión África Ceutí, quinto clasificado, y del Noia Portus Apostoli, el gran líder de la categoría. Por lo que será un camino complicado. Cuantos más puntos salgan de estos partidos mejor será para los intereses por buscar ese ansiado puesto con el que luchar por el ascenso y volver a la élite del fútbol sala.

Copa del Rey

En poco más de 10 días, el equipo afrontará uno de los grandes retos e ilusiones de cada temporada: la Copa del Rey. El partido será en octavos de final contra el Fútbol Emotion Zaragoza, un rival de Primera División que no atraviesa su mejor momento deportivo. Se encuentra en la zona de descenso y solo ha ganado un partido de los 12 que ha disputado en Liga. Aunque no deja de ser un rival de una categoría superior y al que no hay que desmerecer por la mala racha.

No obstante, el UMA Antequera no es la primera vez que se enfrenta a estos equipos y no guarda malos recuerdos. En la temporada anterior ganó en octavos al Palma Futsal (4-3), aunque cayó en cuartos contra ElPozo Murcia en los penaltis. En la 2019/2020 perdió frente al Betis y en la 18/19 ante el Movistar Inter.

Por lo que el equipo, como ya se ha visto en anteriores ocasiones, no se dejará amedrentar y luchará por dar un paso más para seguir adelante con todos su objetivos en pie.

