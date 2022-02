Jaime Fernández, baja en el Unicaja de Málaga por una lesión en el sóleo

La felicidad en el Unicaja no dura ni 24 horas. Cuando parecía que la salud estaba respetando a los jugadores cajistas, llegó el brote de Covid-19, llegó la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha de Micheal Eric y el club acaba de informar de la lesión de gemelo que sufre Jaime Fernández y que le mantendrá alejado de las pistas durante "algunas semanas, pendiente de evolución clínica".

Las sensaciones del madrileño en el partido ante el Filou Oostende no fueron del todo buenas. El base-escolta falló bandejas sencillas, algo a lo que no tenía acostumbrado a la afición, se le vio falto de velocidad para irse de los rivales y no estuvo muy participativo. Los números no engañan y ya advertían sobre algo: 0/4 en tiros de campo, 1 asistencia, 2 pérdidas y -5 de valoración en algo más de 9 minutos en cancha. Es más, Jaime Fernández tuvo un impacto de -12 cuando estuvo con sus compañeros en la pista.

La baja del cajista es sensible. El Unicaja visita este sábado la cancha del Zaragoza, una victoria vital para encauzar la dinámica positiva y poder mirar con otra sensación hacia arriba en la Liga Endesa. Y no solo eso, el martes hay que ir, presumiblemente, a la pista del Prometey de Ucrania, el equipo recibe el domingo al Real Madrid y la ACB ha recolocado el encuentro ante el Fuenlabrada para el miércoles 16. Por lo que no son las mejores noticias en un momento tan delicado.

La salud había respetado hasta ahora al madrileño. Ha disputado todos los partidos de esta temporada, a excepción de aquel frente al Valencia Basket en el que fue baja por su positivo en Covid-19. Precisamente el jugador se puso en su mejor tono físico durante el verano y, aunque no su rendimiento no ha sido del todo estable, sus piernas sí que se habían mantenido. Hasta ahora.

¿Qué supone esto en la estructura de la plantilla? Sin Norris Cole, Jaime Fernández estaba siendo el base junto a Alberto Díaz. Cuando Matt Mooney compartió minutos con el madrileño en pista, no fue el estadounidense el que dirigió el juego del equipo. Por lo que con el canterano como única referencia en ese aspecto, Mooney será importante en la labor asistente.

