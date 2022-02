Málaga selecciona a los 220 operarios de la limpieza que trabajarán sábados, domingos y festivos

La empresa municipal de limpieza y recogida de basura de Málaga, Limasam, concluye el proceso de selección de los 147 operarios que desde mediados de mes pasarán a trabajar en calidad de fijos discontinuos los sábados, domingos y festivos, a los que sumar otros 73 que reforzarán las labores los sábados.

Casi dos meses después de que quedase activada la convocatoria, restringida a los integrantes de la bolsa de trabajo heredada de la antigua Limasa, la entidad tiene previsto publicar este viernes el listado definitivo. El mismo está compuesto por 300 nombres, incluyendo un número de suplentes. No obstante, se abre ahora un periodo de alegaciones.

Una de las particularidades que ofrece el resultado final es que entre los 220 designados hay del orden de 30 que no se encuentran entre los más veteranos. Y ello supone una sorpresa, dado que las bases que han regido el proceso premiaban de manera considerable a los que acumulaban mayor antigüedad dentro de la empresa. En concreto, se les asignaba de manera casi automática 25 puntos en la valoración.

Sin embargo, no era el único parámetro que se ha tenido en cuenta. La primera de las cribas fue el examen teórico que tuvieron que realizar el pasado 7 de diciembre. El mismo contaba con 30 preguntas tipo test. Tras esta prueba, una valoración de méritos, con un máximo de 40 puntos.

En los mismos se toman en consideración haber regularizado el estado de bolsa en 2013 con la vida laboral, (si cumple el requisito obtendrá 25 puntos, incumplirlo serán 0 puntos); la experiencia de la que disponga (máximo 10 puntos), tomando en consideración cada día cotizado en la empresa reconocido en los listados de bolsa de temporales actualizada a diciembre 2020.

Otros 3 puntos se otorgaban por estar en posesión del carné de conducir C; 2 puntos por estar en posesión del CAP. La siguiente fase consistía en entrevistas personales, con un máximo de 20 puntos. La primera de ellas era realizada por los miembros de la Comisión de Valoración, atendiendo al historial profesional (curriculum vitae) del aspirante, así como motivaciones y aspectos tanto aptitudinales como actitudinales.

Las candidaturas seleccionadas tenían, posteriormente, que obtener la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones reflejadas en la presente convocatoria a través de las pruebas médicas correspondientes.

Esta primera convocatoria tendrá continuidad este año con una o varias más para contratar a unos 320 trabajadores fijos discontinuos para labores en playas (60), Semana Santa (160) y Feria (200).

El primer paso en este camino se dio a finales del año pasado con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del anuncio informando de la oferta de empleo para la transformación de contratos temporales a indefinidos. De todos ellos, dada su relevancia, destacaban los "operarios/as de servicio fijos discontinuos para campañas anuales de playas, Semana Santa, Feria y otras si fuera necesario".

Lo que no se precisa es el procedimiento que va a seguir Limasam para ocupar estos puestos. Sobre el particular, según pudo saber EL ESPAÑOL de Málaga, existe una advertencia por parte de Intervención del Ayuntamiento incidiendo en que el trabajo en esas campañas no puede ser desarrollado por "personal eventual", algo que venía haciendo de manera habitual la anterior Limasa.

Esta circunstancia obliga a Limasam a abrir otra vía de contratación, que queda aún por detallar. El deseo de la empresa es alcanzar un acuerdo con el comité de empresa. La principal duda es si las futuras convocatorias se abrirán al conjunto de la ciudadanía de Málaga o sólo a los integrantes de la bolsa de trabajo. Tampoco está claro si se opta por una única convocatoria o por una para cada periodo.

Sigue los temas que te interesan