La Universidad de Málaga convoca 29 plazas para profesor titular y ayudas para la orientación postdoctoral

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Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga convoca 29 plazas de Profesor Titular en áreas como Genética, Psicología, Enfermería y otras especialidades. Se han aprobado tres nuevos títulos: Máster en Derecho del Vino, Máster en Ciencias de las Religiones y Doctorado en Comunicación. La universidad ajusta su oferta de posgrado con modificaciones en másteres para adaptarse a la demanda académica y profesional. Se lanza un programa de hasta 30 ayudas para orientación postdoctoral dirigido a investigadores predoctorales en su último año de contrato.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado en sesión ordinaria la convocatoria de 29 plazas de Profesorado Titular de Universidad. Los perfiles docentes e investigadores de cada una, así como las comisiones titulares y suplentes que las juzgarán, ya han sido sorteados.

Genética, Psicología Evolutiva y de la Educación, y Enfermería (esta última con especialidades de Podología) son las áreas con más plazas: tres las dos primeras y cuatro la tercera. Bioquímica y Biología Molecular e Historia del Arte tienen dos cada una.

El resto, hasta las 29, se reparte con una plaza por área: Botánica, Derecho Financiero y Tributario, Psicología Social, Álgebra, Filología Inglesa, Microbiología, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Economía Aplicada, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Tecnología Electrónica, Paleontología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Fisiología y Análisis Geográfico Regional.

El órgano de gobierno ha dado el visto bueno a las memorias de verificación de tres nuevos títulos, el Máster Universitario en Derecho del Vino, el Máster Universitario en Ciencias de las Religiones y el Doctorado en Comunicación.

También se presentaron modificaciones sustanciales de másteres ya existentes, con las que la universidad busca ajustar su oferta de posgrado a lo que demandan el entorno académico y el mercado profesional.

En su intervención, el rector, Teodomiro López, ha defendido que la UMA tiene que crecer y ha asegurado que no se trata de "un capricho, sino una necesidad real para atender a la sociedad malagueña". Como argumento, ha recordado que este curso la universidad ofertó cerca de 10.300 plazas y recibió más de 14.000 solicitudes.

López ha puesto el foco en la presión que soportan algunas titulaciones, con Medicina como ejemplo. Y ha criticado lo que considera una paradoja, "frenar o limitar el desarrollo de la universidad pública mientras se proyecta la autorización de facultades privadas".

En materia de investigación, el Consejo ha sido informado de un programa de hasta 30 ayudas para orientación postdoctoral, incluido en el Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica. Van dirigidas a investigadores que hicieron su etapa predoctoral en la UMA y se encuentran en el último año de su contrato.

Se trata de contratos de seis meses a jornada completa, pensados para que puedan cerrar los trabajos pendientes de la tesis y hacer la transición a la etapa postdoctoral. Para adjudicarlos se valorará sobre todo la trayectoria científica de los candidatos.